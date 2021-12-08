Karadeniz gazından müjdeli haber! Yeni madenler için harekete geçildi
Son dakika haberine göre: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazında ilk kaynağın 2022 yılında yapılacağını açıkladı. Bakan Dönmez ayrıca lityum karbonat, ferrobor, bor karbür ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere birçok ürünün yakın bir zamanda ülkemizde üretilmeye başlanacağını duyurdu.
TBMM Genel Kurulu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesini ele alarak kabul etti. Bakan Dönmez milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlarken şunları söyledi:
YENİLENEBİLİR ENERJİ: Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12, Avrupa'da ise 5. sıraya yükselmiştir. Bugün yenilenebilir kurulu gücümüzün yüzde 53'lük kısmını oluşturmaktadır. 2021 yılı ilk on ayında üretilen 275,7 milyar kilovatsaat elektriğin yaklaşık yüzde 52'si yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleşmiştir. Yerli ve yenilenebilir enerjinin payındaki bu ciddi artışlar sayesinde hem arz güvenliği güvence altına alınmış hem de cari açığa olumlu katkı sağlanmıştır. Yüzde 1'lik kısım 250 milyon dolar anlamına geliyor.
YERLİ OTO İÇİN ŞARJ İSTASYONLARI: Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un üretim bandından inmeden şarj altyapısının hazır olmasını planlıyoruz.
KARADENİZ GAZINDA İLK KAYNAK 2022'DE: Gaz sahamızda mühendislik çalışmaları tamamlanmış olup, 2022 yılının baharında Karadeniz'in tabanına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız. Ayrıca, 2022 yılı içinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz.
10 KUYU İLE ÜRETİME BAŞLANACAK: 2023 yılı içerisinde tamamlanması beklenen ilk fazda 10 kuyu açılarak günlük 10 milyon metreküp doğal gaz taşınacak olup, ikinci fazda yapılacak çalışmalarla yaklaşık 40 üretim kuyusuna ulaşılarak günlük 40 milyon metreküp doğal gazın iletim sistemimize aktarılması sağlanacaktır.
YENİ ARAMA GEMİSİ: En son teknolojiyle donatılmış yedinci nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız dördüncü sondaj gemimizi filomuza katıyoruz. Bu yeni geminin önümüzdeki yılın ortalarından itibaren sondaj faaliyetine başlamasını planlıyoruz.
VATANDAŞA 150 MİLYAR LİRALIK DESTEK: Enerji fiyatlarına yönelik sağlanan devlet desteğiyle vatandaşlarımızın cebinden yaklaşık 150 milyar lira çıkması önlenmiştir. Ayrıca, elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek daha vermiş olacağız.
ELEKTRİKTE TÜKETİM DESTEĞİ: Bununla birlikte, dar gelirli vatandaşlarımıza aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği devletimiz tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda bu yıl 2,4 milyon haneye elektrik tüketim desteği sağlanmış olup, uygulamanın başladığı 01 Mart 2019 tarihinden itibaren yaklaşık 6 milyar TL'lik kaynak tahsis edilmiştir.
1,6 MİLYON TON KÖMÜR DESTEĞİ: 2021 yılında ısınma desteği olarak 1 milyon 622 bin ton kömür dar gelirli 1 milyon 808 bin 219 aileye ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Son yirmi yılda dar gelirli vatandaşlarımıza bedelsiz olarak ulaştırılan kömürün mali karşılığı bugünün fiyatlarıyla 29,4 milyar TL'dir.
AKARYAKITTA EN DÜŞÜK VERGİ: Akaryakıt fiyatlarına bakacak olursak, ülkemiz AB ülkeleri içinde ÖTV'nin sıfırlanmasından önce dahi akaryakıttan en az vergi alan yedinci ülke konumundayken EŞEL mobil uygulamasıyla sıfırlanan ÖTV ile akaryakıtta KDV hariç vergi almayan tek ülke haline gelmiş oldu.
GAZDA EN UCUZ BİZDE: Alınan bu önemler sayesinde Avrupa'da vatandaşlarına konutlarda en ucuz doğal gaz sunan ülkenin Türkiye olduğunu, elektrikte ise en ucuz ikinci ülke konumunda olduğumuzu görmekteyiz.
HEDEF 100 BİN TON ALTIN: 2020 yılında 42 ton rekor altın üretimi yapılarak ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağlanmıştır. Asıl hedefimiz yıllık 100 ton altın üretim seviyesine ulaşarak, önemli bir cari açık kalemi olan altında yerli üretimin söz sahibi olmasıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı ne zaman? JSG muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı başvuruları...
- Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar! Altın neden düşüyor? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
- Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik nereli? 'Cincon' açıklaması dikkat çekti...
- Dortmund Beşiktaş Exxen canlı izle: Şampiyonlar Ligi Dortmund BJK canlı maç izleme yolları...
- Çantası boş giren dolu çıkacak! 6 liradan 200 liraya kadar! Zeytin, halı, fındık ezmesi... A101 aktüel kataloğu yayında
- Destan dizisi hangi döneme ait, ne anlatıyor? Destan dizisi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu...
- 4D'li taşeron işçi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? ilave tediye ödemeleri ne kadar tediye ödenecek? İşte ödeme tarihi..
- AFAD 1749 personel alımı sonuçları: AFAD personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? AFAD sonuç duyurusu...
- ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı...
- Survivor'da nefes kesecek isimler... Survivor 2022 All Star yarışmacıları kimler açıklandı mı? Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması
- Antalya'da kan donduran olay! Deccal nedir, ne anlama geliyor? Deccal kimdir, kime denir?
- Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nasıl?