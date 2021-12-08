Karadeniz gazından müjdeli haber! Yeni madenler için harekete geçildi

YENİLENEBİLİR ENERJİ: Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12, Avrupa'da ise 5. sıraya yükselmiştir. Bugün yenilenebilir kurulu gücümüzün yüzde 53'lük kısmını oluşturmaktadır. 2021 yılı ilk on ayında üretilen 275,7 milyar kilovatsaat elektriğin yaklaşık yüzde 52'si yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleşmiştir. Yerli ve yenilenebilir enerjinin payındaki bu ciddi artışlar sayesinde hem arz güvenliği güvence altına alınmış hem de cari açığa olumlu katkı sağlanmıştır. Yüzde 1'lik kısım 250 milyon dolar anlamına geliyor.