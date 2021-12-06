Sigara fiyatları güncel liste: 6 Aralık marka marka sigara fiyatları ne kadar? Philip Morris, BAT, JTI...
Sigara fiyatları ne kadar? Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, sigara fiyatlarına 5 TL'ye kadar zam yapılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyatları konusunda araştırmalar hız kazandı. Sigaraya zam gelip gelmediğini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, marka marka sigara fiyatları ne kadar? İşte Philip Morris, BAT, JTI 6 Aralık sigara fiyatları güncel liste...
Sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 6 Aralık'ta sigaraya zam gelip gelmediğini merak eden sigara tiryakileri, güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Tüm marka sigaralara 5 TL'ye yakın zam yapılacağı iddialarının ardından konu hakkında araştırmalar arttı. Peki, marka marka sigara fiyatları ne kadar? İşte Philip Morris, BAT, JTI 6 Aralık sigara fiyatları güncel liste...
SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
İşte 6 Aralık 2021 tarihli JTI, BAT ve Philip Morris güncel sigara fiyatları:
Philip Morris
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL
British American Tobacco
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL
Kent D-Range: 16 TL
Kent Slims: 19 TL
Kent (Blue, Grey, White): 17 TL
Rothmans: 15,50 TL
Viceroy: 16,00 TL
Pall Mall: 16,00 TL
Tekel 2000: 15,50 TL
Tekel 2001: 15,50 TL
Samsun: 16,00 TL
Maltepe: 16,00 TL
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara fiyatlarına 5 TL'ye yakın zam iddialarının ardından internet üzerinde 'Sigaraya zam gelecek mi?' gibi araştırmalar hız kazandı. Hemen şunu belirtelim ki, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Firmalar, Aralık ayında sigaraya zam yapılacağına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımların dikkate alınmaması, resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bildirdi.
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