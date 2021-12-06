Sigara fiyatları güncel liste: 6 Aralık marka marka sigara fiyatları ne kadar? Philip Morris, BAT, JTI...

Sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 6 Aralık'ta sigaraya zam gelip gelmediğini merak eden sigara tiryakileri, güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Tüm marka sigaralara 5 TL'ye yakın zam yapılacağı iddialarının ardından konu hakkında araştırmalar arttı. Peki, marka marka sigara fiyatları ne kadar? İşte Philip Morris, BAT, JTI 6 Aralık sigara fiyatları güncel liste...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 6 Aralık 2021 tarihli JTI, BAT ve Philip Morris güncel sigara fiyatları: