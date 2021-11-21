Asgari ücret 2022 maaş zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? AGİ dahil hesaplama...
Asgari ücret 2022 maaş zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 8 milyon çalışan asgari ücret maaş zammı için gelecek açıklamaları bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki yıl yapılacak olan zam oranlarını belirlemek için toplanacak. 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlanacak. İşte, Asgari ücret 2022 maaş zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? AGİ dahil hesaplama...
Asgari ücret 2022 maaş zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki yıl yapılacak olan zam oranlarını belirlemek için toplanacak. İşte, Asgari ücret 2022 maaş zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak?
ASGARİ ÜCRET 2022 TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
15 kişilik komisyon her yıl Aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Komisyon geçen yıl toplantıları 4 Aralık, 15 Aralık, 22 Aralık ve 28 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplantıların Aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Toplantılar tamamlandığında asgari ücret zam oranı netlik kazanacak. Toplantı tarihlerine ilişkin detaylı bir açıklama yapıldığında son gelişmeler haberimizde yer alacak.
ASGARİ ÜCRET 2022 VERGİ KALKIYOR MU?
Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi: "Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı. Prim desteğinin arttırılmasını istiyor. Asgari ücretin şu anki seviyede kalması düşünülemez. Bu rakamın artırılmasına ben de hemfikirim."
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?
"İşveren açısından bakarsak asgari ücret 4.000 TL olursa işverene maliyeti 5.950 TL olacak. Burada ideal çözüm verginin azaltılması. Fiyatların artmasıyla enflasyonun artma durumu her yerde var." şeklinde konuştu.
ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ KAÇ TL OLACAK?
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti.
2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?
Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR?
Asgari ücrete yapılacak zam oranı konusunda farklı açıklamalar yapılsa da ağır basan zam oranları % 20 ve % 30 arasında değişiyor. Uzmanlar yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 18-20 bandında olacağı öngörülürse Asgari Ücrete yapılacak olan zam oranının en az % 25 olması beklenirken bakanlardan konuya dair yapılan açıklamalarda çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği ve iyi bir artış yaşanacağı ifadeleri göze alındığında bu rakamın % 30 bile olabileceği konuşuluyor.
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