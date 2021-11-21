Asgari ücret 2022 maaş zammı ne zaman, ayın kaçında belli olacak? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? AGİ dahil hesaplama...

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ KAÇ TL OLACAK?

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti.