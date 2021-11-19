Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek ödemesi müjdesi! Ödemeler hesaplara yatıyor
Son dakika haberlerii... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." ifadelerine yer verdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destek ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları;
124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı.
Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin TL. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin TL. Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği kapsamında 10 milyon 123 bin TL.
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