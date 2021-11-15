Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması: Dünyayı Türkiye’ye bağlayacak





Boğazda gemilerin bekleme süresinin 14.5 saat olduğunu vurgulayan, Bakan Karaismailoğlu, "Boğaz'da ortalama bekleme süresi, her gemi için yaklaşık 14,5 saattir. Bu süre, bazen gemi trafiğine ve hava şartlarına bazen de kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü hatta haftayı bulabiliyor. Bu yüzden her gün Marmara Denizinde boğazdan geçmek için bekleyen yüzlerce gemi bulunmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiş ve Kanal İstanbul Projesi hayata geçirilmiştir. Zaman kavramının dünya ticaretindeki önemi düşünüldüğünde, ülkemiz konumu itibarıyla son derece avantajlıdır. Biz de bu avantajı en doğru biçimde kullanıyoruz. Kanal İstanbul Projesi günübirlik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım ve bölgesel bir kalkınma projesidir. Biz, Kanal İstanbul ile ilgili bu gerçeği Ekim ayında düzenlediğimiz 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası'nda bütün dünyaya anlattık. Kanal İstanbul'un Türkiye için olduğu kadar Türk Boğazlarını kullanan tüm ülkeler için de ne kadar önemli olduğunu tüm gerçekleriyle paylaştık. Onlar bu projenin önemini anladı ama maalesef ülkemiz muhalefetindekiler anlamadı. Ya da anlamak istemiyorlar. Gelişen, güçlenen, dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin önüne duvar örmeye çalışıyorlar. Biz bugüne dek ülkemiz için doğru olanları yaptık, yine yapacağız" diye konuştu.