Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması: Dünyayı Türkiye’ye bağlayacak

Bakan Karaismailoğlu, "Hem Otoyol'umuzun hem de Köprü'müzün yapım çalışmaları her geçen gün hız kazanarak devam ediyor. Sazlıdere Barajı geçişini sağlayan Köprü'müz ayrıca Kanal İstanbul kapsamında yapılan ilk köprü olma özelliğine de sahip. Kanal İstanbul'daki ikinci adımımız da bir diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattının başlangıç kesimi olan Halkalı-Ispartakule arası Hızlı tren kesimine de başlıyoruz. Buranında temelini yakın zaman içerisinde atacağız. Plan ve program içerisinde bir taraftan Kanal İstanbul'un gerekli yapılarını bir bir hayata geçirirken diğer taraftan sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz." diye konuştu.



Kanal İstanbul ile ulaşım sektöründe ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralayacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamledir. Güvenlikten, ticarete, yaşamdan çevreye her yönüyle Türkiye'nin vizyon projesi olan Kanal İstanbul, Avrasya bölgesinin lokomotifi olan Marmara'da alternatif bir su yolu olarak ülkemizin hizmetine sunulacak. Dünyadaki tüm su yolları incelendiğinde, İstanbul Boğazı gibi yoğun nüfusun içinden geçen başka bir su yolu bulunmuyor. Boğaz, gemi trafiğinin oluşturduğu riskler açısından her geçen yıl daha tehlikeli hale geliyor. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı, bugün 40 binin üzerine çıktı" dedi.