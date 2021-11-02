Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi! Ankara-Antalya arasında alternatif güzergah

ÇEVREYE BIRAKILAN EGZOZ EMİSYONU 2 BİN 100 TON AZALACAK

Projenin detayları hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

''Proje kapsamında; 85 metrelik Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı, 29 metrelik Devlet Demir Yolları üst geçidi, 23 metrelik Adıyan Köprüsü ve 35 metrelik Yunak Kavşak Köprüsü ve bağlantı yolları da yer alıyor. Ayrıca, (Akşehir-Yunak) Ayrımı-Tuzlukçu İl Yolu'nun 2 kilometresi bölünmüş, 6 kilometresi tek yol olmak üzere 8 kilometrelik kesimi de bitirildi. Hayata geçirdiğimiz projeyle Doğu-Batı aksında bölünmüş yol ağı üzerinde yer alan Akşehir'in Kuzey-Güney yönündeki ulaşım ağını da bölünmüş yol haline getirerek bölgedeki ulaşım standardını artırdık. Yeni yapılan alt geçitlerle, menfezlerle ve kavşaklarla hızlı, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağladık. Artık trafik yoğunluğundan kaynaklanan beklemeler ortadan kalkacak. Zamandan 5,6 milyon TL, akaryakıttan 5,2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 10,8 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Ayrıca araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonu da 2 bin 100 ton azaltacağız. Ayrıca, ülkemizde doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan iki önemli devlet yolumuz D-200 ve D-300 arasında bölünmüş yol bağlantısı da tesis edilecek. Bölgenin kalkınması ve gelişmesi çok daha hızlı olacak."

Bakan Adil Karaismailoğlu, ulaşıma açılan bölümde test sürüşü de gerçekleştirdi.