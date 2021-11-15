İngiltere'den Kalyon Enerji'ye 217 milyon sterlinlik finansman
İngiltere İhracat Kredi Kurumu (UKEF), Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santralinin inşa edecek olan Kalyon Enerji'ye 217 milyon sterlin sağlayacağını duyurdu.
İngiltere'nin ihracat kredi kuruluşu UKEF, Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali projesi için Kalyon Holding'e finansman sağlayacağını açıkladı.
Haberde, projenin finansman koordinatörlüğünü uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın yürüteceği belirtildi.
İngiltere Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Trevelyan, yaptığı açıklamada, "200 milyon sterlin değerindeki destekle 2 milyon Türk hanesine güneş enerjisi tedarik edilmesine yardımcı oluyoruz" dedi.
Trevelyan, "UKEF'in finansmanı, diğer ülkeleri yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya teşvik ediyor ve İngiltere'deki yeşil istihdam destekli bir toparlanmayı güçlendirecek işletmeler için yeni pazarlar açıyor" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan UKEF'ten yapılan açıklamada, santralin yılda 1.5 milyon ton karbon salınımını önleyeceği ve 2022 yılı sonuna kadar Türkiye'nin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 oranında artıracağı vurgulandı.
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