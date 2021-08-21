Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti
2020’de hizmet vermeye başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1 sene içerisinde 1 milyon güneş paneli üretimi yaptı. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, 400 milyon dolar yatırım ile inşa edilen fabrikanın kapasitesi 500 megavattan 1000 megavata çıkarıldı.
Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda kapasite artımının ilk aşaması olan modül kısmı da sona erdi. Toplam 25 bin metrekarelik alana inşa edilen bir Ar-Ge merkezinin de olduğu fabrika güneş teknolojilerinin geliştirilmesinde oldukça kritik bir rol oynuyor.
AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPTI
Geçen yıl 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası birinci yaşını doldururken, faaliyet gösterdiği 1 yıllık sürede 1 milyon adet güneş paneli üretimi gerçekleştirdi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ
Fabrikada, 1. fazı tamamlanan ve 370 megavat kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapılıyor. Santral tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanınsa en büyük beş güneş santralinden biri olacak.
''ÖNCÜ YATIRIM''
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, bir yıl önce hizmete açılan fabrikanın bu sürede önemli bir yol aldığını belirterek "Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yerli üretim ihtiyacı açısından öncü nitelikte bir yatırım oldu. Bu sorumluluğun bilincinde olarak yalnızca paneli ve enerjiyi değil teknolojiyi de geliştiren bir üretim merkezi olmayı hedefledik. 100'den fazla mühendis ve araştırmacımızın görev yaptığı Ar-Ge merkezimizin yürüttüğü çok önemli çalışmaların yanı sıra üretim teknolojilerinde ve uygulamada büyük başarılara imza attık. Fabrikamız 1. yaşına girerken 1 milyon panel üretti. Bunun yanı sıra M 10 model üretimine ve satışına başladık. Üretilen 1 milyon panelin 996 bini ilk fazını tamamladığımız Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanıldı. Kapasite artışıyla birlikte 1,400 olan çalışan sayısının da 2 bin 100'e ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.
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