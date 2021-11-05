Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Avrupa’da hidroelektrikte ikinci, jeotermalde birinci sıradayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi ziyaret için Bursa'da temaslarını sürdürüyor. Mimar ve Mühendisler Grubu ile bir otelde yapılan toplantıda konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık olarak yerli ve milli enerji temelinde atılan adımların yaşanan bu enerji krizinde ne denli doğru olduğundan söz eden Bakan Dönmez, "Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde nihai amacımız enerji alanında 'Milli Bağımsızlık' hedefine ulaşmaktır. Bu politikalar bizim 'Millileşme ve Yerlileşme' konularında rehberimiz olmuştur. Enerjide kendi kendine yeten ülke olma vizyonuyla çalışmalarımızı planlıyor ve yürütüyoruz. 20 yıl önce hidroelektrik ağırlıklı bir yenilenebilir enerji portföyümüz varken bugün rüzgâr, güneş, biyokütle ve jeotermal kaynakların da ağırlığını artırmasıyla daha dengeli bir yenilenebilir enerji portföyüne ulaştık. 2023 yılı itibariyle ilk ünitesi devreye alınacak Akkuyu Nükleer Santrali ile nükleer enerji de bu çeşitliliğe katkı sağlayacak önemli kaynaklardan biri olacak. Enerji gelecektir, gelecek ise enerjidedir. Dünyada enerji krizinin yaşandığı şu günlerde kendi ihtiyacını kendisi karşılayan ülke olmanın önemini bir kez daha görüyoruz. Yaptığımız yoğun çalışmalarla kurulu gücümüz 100 bin Megawatt'a yaklaştı. Yenilenebilir enerjideki kurulu gücümüz 52 bin Megawatt'ın üzerinde. Bir başka ifadeyle, kurulu gücümüzün yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Yenilenebilir enerjiye bir trend değil aksine sürdürülebilir bir anlayışla yaklaşıyoruz. Yenilenebiliri sadece kaynak değil; kaynak, teknoloji ve piyasa bazında birbirini tamamlayan, entegre bir süreç olarak görüyoruz" dedi.