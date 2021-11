Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Avrupa’da hidroelektrikte ikinci, jeotermalde birinci sıradayız

ENERJİ ÜRETİM EKİPMANLARINDA YÜZDE 60-70 YERLİLİK ORANI



Türkiye'de son 15 yıl ortalamalarına bakıldığında 5 milyar dolarlık elektrik yatırımı yapıldığını vurgulayan Dönmez, "Ama kullanılan ekipmanın maalesef yarısından çoğu ithal ediliyor. Rüzgar tribünü dönüyor ama kritik malzemeleri ve yatırımlar tutarından daha fazlası ithal ediliyor. Güneş panelinin kurulduğu ilk yıllarda öyleydi. Hidroelektrik santral yapıyorsunuz, sadece beton kısımları yerli imkanlarla oluyordu. En iyisini yapıyoruz ama hidromekanik aksamı dışardan ithal ediyorsunuz. Bir yandan rüzgar, su, güneş kaynağına bedel ödemiyorsunuz ama o kaynağı elektrik enerjisine dönüştüren ekipmanlara ciddi bir bedel ödüyorsunuz. Şu an biz bunu tersine çevirdik yüzde 60-70 yerlilik oranına sahip ekipmanlarımız var. Sadece iç pazara dönük değil, başta komşu ve bölge ülkeler olmak üzere dünyada her yerine buradan Türkiye'den bir rüzgar türbini kanadı, bir güneş panelinin ihracını görme imkanına sahibiz. Onların altında artık 'Madein Turkey' yazıyor" diye konuştu.



"AVRUPA'DA HİDROELEKTRİKTE İKİNCİ, JEOTERMALDE BİRİNCİ SIRADAYIZ"



"20 yıl önce 19 Megawatt olan rüzgâr enerjisi kurulu gücümüzü 526 kat artırarak 10 bin Megawatt üzerine çıkardık. Avrupa'da hidroelektrik ikinci, jeotermal enerjide birinci sıradayız. Güneş enerjisi özellikle yüzde 92'ye varan lisanssız üretimle tabana en fazla yaydığımız enerji kaynağı oldu" diyen Dönmez, "Arkadaşlar bir araya geldiğimizde onlarda söylüyorlar. Çatılarımız, cephelerinizi imkan varsa arsaların bir kısmında güneş paneli uygulaması ile kendi elektriği kendiniz üretme imkanına sahip olacaksınız. Biyokütlede ise özellikle yerel yönetimlerimizin önemli çalışmaları var. Bizler de teşvikler, destekler ve yasal düzenlemelerle yenilenebilir enerjinin her yıl payını daha fazla artırmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.