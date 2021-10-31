Emekliye en az 2000 TL maaş! Başkan Erdoğan talimat verdi
Son dakika haberine göre: Emekliler için taban maaşın 2.000 TL'ye çıkartılması gündeme geldi. Yapılan çalışma tamamlandığında emekliler enflasyon zammının yanında ekstra seyyanen artışa da kavuşmuş olacak. Peki, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte emekli zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Önümüzdeki yıl için yapılacak sosyal çalışmalardan birisi de emeklilerin maaşlarıyla ilgili olacak. Bu çalışmalar neticesinde emekliler için seyyanen zam gündeme gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılacak çalışmalarda emeklilerin gelirlerinde düzeltme de yapılması planlanıyor.
Bu alanda iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak.
Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konura karar verilirse 2 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.
1.500 TL OLMUŞTU
Pandemi döneminde emeklilerin taban aylıkları önce 1000 TL'ye çıkartılmış ardından da 1.500 lira yapılmıştı. Böylece en az maaş 1.500 lira olmuştu. Bu rakamın üzerine Temmuz zammı da eklenince rakam 1.630 liraya kadar yükselmişti. Ek ödemeyle birlikte emeklilerin eline geçen en az maaş 1.700 lirayı bulmuştu.
Şimdi yapılacak düzenlemeyle emeklilere seyyanen zam yapılabilecek. Böylece en düşük maaş 2000 TL'ye çıkacak. Ocak ayında yapılacak yüzde 9.17 civarındaki zamla birlikte rakam daha da yükselecek. Emekliler çift zam alacak.
3 VERİ KALDI
Emeklilerin alacakları zam oranı için Merkez Bankası Başkanı'nın açıkladığı yeni enflasyon tahmini ölçü oluyor. Yüzde 18.4'lük yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alındığında emekliler için 6 aylık zam oranı yüzde 9.17 oluyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alırken memur ve memur emeklileri içni de yüzde 6.17'lik enflasyon farkı oluşuyor. Buna göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte yüzde 11.17 oranını bulacak.
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