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Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 05.07.2021 13:45
Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların da zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8,45 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayında detayları anlattı.
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Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?
Emeklilerin zam oranı belli oldu
Emeklilerin zam oranı belli oldu
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
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Kim ne kadar maaş alacak?
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