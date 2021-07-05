05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların da zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 8,45 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayında detayları anlattı.