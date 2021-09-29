Binance çöktü mü, neden giremiyorum? Kripto para alım satım askıya alındı ne demek? Yanlış veri türü hatası!
Son dakika... Bİnane çöktü mü, neden giremiyorum? sorusu, kripto para alım-satım yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kripto para borsası Binance uygulamasında işlem yapamayan kullanıcılar, sorunun neden kaynaklandığını araştırıyor. Binance tarafından konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, Binance çöktü mü, neden giremiyorum? Kripto para alım satım askıya alındı ne demek? Yanlış veri türü hatası ne zaman düzelecek? İşte cevaplar...
Binance çöktü mü? Binance uygulamasında işlem yapamayan vatandaşlar, alım-satım işlem hatasının ne zaman düzeleceğini araştırıyor. "Alım-satım askıya alındı", "Yanlış veri türü" ibaresi ile karşı karşıya kalan yatırımcılar, arama motorunda "Binance çöktü mü?" sorgusunu yapmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Binance çöktü mü, neden giremiyorum? Kripto para alım satım askıya alındı ne demek? Yanlış veri türü hatası ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...
BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜZELECEK?
Binance tarafından yayımlanan duyuruya göre, Binance uygulamasında 29 Eylül 2021 günü saat 10.00'da (TSİ) başlayacak programlanmış bir sistem güncellemesi gerçekleştirecek. Bu güncelleme yaklaşık 2 saat sürecek.
Binance tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Bu güncellemedeki önemli düzeltmeler:
• Genel sistem performansı ve kararlılığında iyileştirme
Yükseltme süresi boyunca hesabınıza oturum açabilecek, emir iptal edebilecek ve fon aktarmaya devam edebileceksiniz. Ancak hesapta oturum açma ve hesap ile ilgili diğer işlevler zaman zaman kesintiye uğrayabilir.
Aşağıdaki hizmetler yükseltme boyunca askıya alınacaktır:
• Çekimler
• Spot alım satım
• P2P alım satım
• Dönüştürme ve OTC Portalında alım satım
• Kredi kartı ile kripto satın alma
• İtibari para yatırma ve çekme
• Trading, subscription and redemption of Leveraged Tokens
• Crypto Loans services
Lütfen dikkate alınız:
• Binance, sistem yükseltmesinden 10 dakika önce çekimleri askıya alacaktır. Bu süreden önce çekimlerin gerçekleşmesi için yeterli zaman ayırdığınızdan lütfen emin olun.
• Users with open Futures or Margin positions are recommended to re-assess their collateral balances prior to the start of the upgrade to mitigate against price fluctuations that may occur during the upgrade period.
• 2 saatlik yükseltme süresi en iyi tahminlerimize dayanmaktadır ve değişiklik gösterebilir. Her zaman olduğu gibi, güncellemenin ilerleyişi ile ilgili iletişimlerimizi düzenli olarak çeşitli sosyal medya kanallarımızdan sürdüreceğiz.
• The suspension of spot trading will affect the Price Index of certain USDT-margined perpetual contracts, including ALICEUSDT, BAKEUSDT, TLMUSDT, UNFIUSDT, BZRXUSDT, DODOUSDT, KEEPUSDT, RUNEUSDT, SFPUSDT, ALPHAUSDT, BELUSDT, GTCUSDT, HOTUSDT, LITUSDT, OCEANUSDT, COTIUSDT, CTKUSDT, DENTUSDT, HNTUSDT, MTLUSDT, STMXUSDT, TOMOUSDT, AUDIOUSDT, ATAUSDT, BTCDOMUSDT, DEFIUSDT, 1000SHIBUSDT, 1000XECUSDT. During this period, the Price Index of those contracts will not update, and the Premium Index will not be used to calculate the Funding Rate. We will use the Last Price Protected (https://www.binance.com/en/support/faq/360033525071) mechanism to update the Mark Price until spot trading resumes."
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