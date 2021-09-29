Binance çöktü mü? Binance uygulamasında işlem yapamayan vatandaşlar, alım-satım işlem hatasının ne zaman düzeleceğini araştırıyor. "Alım-satım askıya alındı", "Yanlış veri türü" ibaresi ile karşı karşıya kalan yatırımcılar, arama motorunda "Binance çöktü mü?" sorgusunu yapmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Binance çöktü mü, neden giremiyorum? Kripto para alım satım askıya alındı ne demek? Yanlış veri türü hatası ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Binance tarafından yayımlanan duyuruya göre, Binance uygulamasında 29 Eylül 2021 günü saat 10.00'da (TSİ) başlayacak programlanmış bir sistem güncellemesi gerçekleştirecek. Bu güncelleme yaklaşık 2 saat sürecek.

Binance tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: