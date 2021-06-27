Tarih belli oldu: Bayram ikramiyesi için geri sayım!
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri 12-19 Temmuz’da ödenecek. Emeklilere bin 100 lira verilirken, dul ve yetimlere de hisseleri oranında ödeme yapılacak. Bu yıl toplam ikramiye 2.200 TL’ye ulaşacak. İşte emeklinin bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar...
Başta emekliler olmak üzere 12.7 milyon kişinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı.
Ramazan bayramında 1.100 TL ikramiye alan emeklilir ikinci ödemeyi de Temmuz'da alacak. Böylece emeklilere ödenen toplam para 2.200 TL olacak.
KİMLER ALACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
NE KADAR ÖDENECEK?
Emekliler 1.100 lira alacak. Ölüm aylığı alanlara ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği verilenlere de iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
İki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor.
İkramiye büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
YENİ EMEKLİLER DE YARARLANACAK MI?
İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde olduğu ayda aylığın bağlanmış olması gerekiyor.
Yani Temmuz'da aylık bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bunun için Haziran ayı sonuna kadar başvuruyu yapmış olmak gerekiyor. Yeni emeklilere, maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.
BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.
NE ZAMAN YATIRILACAK?
Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.
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