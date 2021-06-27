Tarih belli oldu: Bayram ikramiyesi için geri sayım!

Yani Temmuz'da aylık bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bunun için Haziran ayı sonuna kadar başvuruyu yapmış olmak gerekiyor. Yeni emeklilere, maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.