Son dakika: Emekli, dul ve yetimler için zam ayı! Tüm sorular yanıt buldu

Zamlı maaşlar tahsis numarasının son hanesine göre belirlenmiş tarihlerde hesaplara yatırılacak. Ancak Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a, yani bazı emeklilerin maaş ödeme dönemine denk geliyor. Bu nedenle emeklilere erken maaş ödemesi de söz konusu olabilecek.