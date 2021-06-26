Son dakika: Emekli, dul ve yetimler için zam ayı! Tüm sorular yanıt buldu
Son dakika haberine göre; Emekli, dul ve yetimler için Temmuz zam ayı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini 5 Temmuz'da duyuracak. Yaklaşık 13 milyon kişi zam oranını merakla beklerken, ipuçları da var. İşte emekli zamlarıyla ilgili sorularınızın yanıtları...
Emekliler, dul ve yetimler için Temmuz zam ayı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini 5 Temmuz'da duyuracak.
Yaklaşık 13 milyon kişi zam oranını merakla beklerken, ipuçları da var. İşte emekli zamlarıyla ilgili sorularınızın yanıtları...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, emeklilerin zam oranı olacak.
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 çıktı. Geriye sadece 1 veri kaldı.
Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.
MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Yüzde 3 zam ve enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak.
İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, farkı gösterecek. Çıkan fark, yüzde 3'lük zamma eklenecek.
Yüzde 6.39 çıkan 5 aylık enflasyon verisine göre memur emeklilerine yüzde 4.39 enflasyon farkı oluştu. Haziran ayı verisine göre bu fark artacak ya da azalacak.
EK ÖDEME NASIL DEĞİŞECEK?
Emeklilere her ay maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranında ek ödeme veriliyor.
Temmuz'da ek ödemenin tutarı yeni maaş üzerinden hesaplanacağından artacak. Ayrıca halen maaşı bin 554 liranın altında olanlar yüzde 5 ek ödeme alırken, bu sınır da memur zammıyla yükselecek.
ZAM ORANI NE KADAR OLABİLİR?
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi ipucunu veriyor.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur emeklileri her ayın 1'i ile 5'i arasında maaşını alıyor.
Temmuz'da enflasyon verisi bekleneceğinden maaşlar zam yansıtılmadan yatırılacak. Zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte emeklilere ödenecek. SSK emeklileri ayın 17-26'sı, Bağ-Kur emeklileri de 25-28'i arasında maaşlarını alıyor.
Zamlı maaşlar tahsis numarasının son hanesine göre belirlenmiş tarihlerde hesaplara yatırılacak. Ancak Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a, yani bazı emeklilerin maaş ödeme dönemine denk geliyor. Bu nedenle emeklilere erken maaş ödemesi de söz konusu olabilecek.
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