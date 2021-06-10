Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Millilerin ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında sahne alacağı karşılaşmanın ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Öte yandan Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki 26 kişilik kadroda hangi futbolcuların yer aldığı araştırılıyor. Peki, Türkiye İtalya maçı kadrosunda hangi oyuncular var? Muhtemel 11'ler kimler? İşte cevaplar...

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa'dan Stephanie Frappart, VAR ise Hollanda'dan Kevin Blom olacak.