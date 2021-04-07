Beklenen açıklama geldi! İftar sofrasına zam olacak mı?

Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofraları için alışverişler hızlandı. Bu yıl da pandemi nedeniyle iftarı evlerinde yapacak olan vatandaşların aklına en çok "Yine Ramazan fırsatçılığı yapılacak mı?" sorusu takıldı. Kırmızı etten beyaz ete, bakliyattan tatlıya kadar Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan gıdaları tek tek araştırdık. Gıda fiyatlarında pandeminin de etkisiyle geçen yıla göre ortalama yüzde 30 artış olduğunu belirten sektör temsilcileri, "Her Ramazan'da sofralara bir zam fırsatçılığı olur. Ancak bu yıl buna geçit vermeyeceğiz. Ürünlerimizde bir eksiklik yok. Vatandaş talebine yetecek kadar ürünümüz var. Ramazan etkisiyle fiyatlarda artış olmayacak. Aksine bazı bakliyat ürünlerinde düşüş göreceğiz" diyor.