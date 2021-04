Beklenen açıklama geldi! İftar sofrasına zam olacak mı?

SIKINTI YAŞANMAYACAK

Bu yıl dünyada artan yem fiyatı nedeniyle beyaz et fiyatı da yükseldi. Geçen yıla göre bütün tavukta kilogram fiyatı yüzde 40 arttı. Fiyatların dengesini bulduğunu, o nedenle Ramazan ayında herhangi bir artış yaşanmayacağını belirten Beyaz Et Sanayi ve Damızlıkçıları Birliği Başkanı Naci Kaplan, "Şu anda bütün pilicin kilogram fiyatı toptanda 11.50 TL. Bu perakende 14.95 ila 16 TL arasında değişiyor. Geçen yıl perakende fiyatı 12 TL idi" dedi. Her Ramazan ayının ilk haftasında tavuk eti tüketiminin yüzde 30 artış gösterdiğini anlatan Kaplan, "Herhangi bir zam yapılmayacak" diye konuştu.