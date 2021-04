İstanbul'da pide fiyatları ne kadar? Ramazan'a sayılı günler kala herkes bu sorunun cevabını merak ediyor

KUZU BUT FİYATI 75 LİRA

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı da bu yıl ocakta et fiyatında 3 lira artış olduğnu ve Ramazan ayında vatandaşın zamsız et yiyeceğini açıkladı. Yardımcı, 2021 yılı itibariyle kıymanın kilosunun 60 lira, kuşbaşı 65 lira, antrikot 85 lira, bonfile 100 lira, konturfile 80 lira, kuzu but 75 lira, kuzu pirzola 110 lira, kuzu kol 70 lira, tavuk 15 lira, kanat 32 lira, but baget 20 lira, but incik ve kelebeğin kilosunun 24 liradan satıldığını bildirdi. Ramazan ayında ete zam yapılmayacağını vurgulayan Osman Yardımcı, tavuğa da zam yapılmaması için birtakım görüşmeler yapacaklarını aktardı.