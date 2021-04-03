İstanbul'da pide fiyatları ne kadar? Ramazan'a sayılı günler kala herkes bu sorunun cevabını merak ediyor

TAVUKÇULAR DA ARTIŞA FIRSAT VERMEMELİ

Yüzde 60 oranında kıyma, yüzde 20 oranında kuşbaşı, yüzde 10 ise değerli etlerin satıldığını aktaran Yardımcı, vatandaşın en çok kıymayı tercih ettiğini anlattı. Yardımcı, "Kıymayla 2-3 tür yemek yapılabiliyor. 1 kilo alınan kıymayı 4'e böldürüyorlar. Ama bonfile veya bifteği aldığı zaman bir öğünde tüketiyor" diye konuştu. Tavuğun bu sene itibariyle 15 TL'den satıldığını belirten Osman Yardımcı, "Tavuk fiyatlarında artış var. Bunu tavukçularla görüşeceğiz. Ramazan'da eğer artış olursa gereken yerlere tavuk fiyatlarının durdurulması için müracaatta bulunacağız. Biz et fiyatlarını düşük tutuyorsak tavukçular da buna fırsat vermemeli" diye konuştu.

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