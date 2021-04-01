Son dakika: Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılacak mı? İşte yanıtı

Türkiye'de pandemi döneminde her şeye yüzde yüze yakın zam geldiğini anımsatan Yardımcı, "Yapılan zam büyük bir zam değil. Oda yıl başında yapıldı. Şu an kırmızı et en ucuz gıda maddelerindendir. Pandemide herkes fırsatçılık yaptı, her şeye yüzde yüz zam yaptı. Bugün ete yapılan 3-5 lira arasında yapılan zam anormal değil, ucuz. Sebze meyve alıyorsun 10-12 liraya yarısını çöpe atıyorsun. Et ucuz. İnşallah Ramazan ayında anormal bir durum olmazsa ete zam olmayacak. Ramazan ayında herkesin tenceresine et girsin" dedi.