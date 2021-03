Sektörün köklü markası Keskinoğlu’nda yeni dönem! Tiryaki ve Matlı, Keskinoğlu A.Ş.’nin yeni ortakları

175 bin nüfusa sahip Akhisar ilçesinin ekonomisinin temel taşlarından biri olan Keskinoğlu, bu işbirliği ile ortaya çıkan sinerji sayesinde büyümesine ivme kazandırarak, ülke ekonomisine ve istihdama katma değer sağlamayı sürdürecek.



Ziraat Bankası ve Halkbank elini taşın altına koydu Akhisar/Manisa'da 2200 personeli bulunan 338.500 m2 arazi üzerine kurulu 57.615 m2 kapalı alana sahip entegre tesislerde piliç eti, yumurta, yem ve viol üretimi konusunda faaliyet gösteren Keskinoğlu, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan etmişti. 2020 Eylül ayında Keskinoğlu A.Ş. hisseleri Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından devir alınarak süreç başlatıldı.



Ziraat Bankası ve Halkbank, Keskinoğlu A.Ş.'nin kredi riskleri içerisindeki payları, riski bulunan diğer bankalara göre düşük olmasına rağmen, ilçe ve bölge ekonomisinde çok önemli bir paya sahip işletmenin, sektördeki varlığının devamlılığının sağlanması adına ana banka konumunda olan bankaların da misyonunu üstlenerek devir sürecini başlattı.



Devir sürecinde Ziraat Bankası ve Halkbank liderliğinde yapılan finansal yeniden yapılandırma anlaşmaları neticesinde Firma'nın bankalara olan borçlarının tamamı ödendi. Kamuya olan borçları ilgili kanun kapsamında yapılandırıldı. Konkordato sonrası piyasa ödemeleri düzenli olarak yapıldı. Finansal olarak rehabilite edilen şirketin üretime esas varlığı yapılan yatırımlarla artırıldı.



Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren pandemi şartlarında, mevcut yatırımın hayatta kalması, üretimin ve istihdamın devam etmesi için süreç tamamen profesyonel bir bakış açısıyla yönetildi.



Gelinen aşamada; üretim hacmi her geçen gün artan Keskinoğlu, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın finansman desteği ve sektör tecrübesine sahip endüstrinin içinden gelen yeni uzman ekibiyle, kısa sürede yurtiçinde ve yurtdışında rekabet edebilecek dinamik bir yapıya kavuştu.



Sağlıklı Finansal Yapı Sonrası Profesyonellere Hisse Devri Sağlıklı bir finansal yapıya kavuşan şirketin %20 hissesi, tedarik ve satış operasyonları konusunda sektörün tecrübeli şirketlerinden Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.'ye devredildi.



Kurumsal yönetim ve sektörel deneyimlerini Keskinoğlu'na aktararak, markanın mevcut potansiyelinin en üst seviyede kullanılmasını amaçlayan Tiryaki ve Matlı; Keskinoğlu A.Ş.'yi yeni yatırımlarla büyüyen ve gelişen, gerçekleştireceği ihracatla ülke ekonomisine sağladığı katkıyı her geçen gün ileri taşıyan bir marka haline getirmeyi, artan iş hacmi doğrultusunda çalışan sayısını 4.000 kişiye ulaştırarak istihdama katkı yapmayı hedefliyor.



Hüseyin Aydın: "Bir Bankadan Daha Fazlası" olduğumuzu bir kez daha gösterdik Gerçekleştirilen "Hisse Devri İmza Töreni"nde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın "Pandeminin hayatımızın her alanını etkilediği bu günlerde yeniden çarkları dönen Keskinoğlu A.Ş., sağladığı istihdam gücü, tedarik zinciri ve özellikle ileri işlem ürünlerdeki ihracat potansiyeli ile sadece Akhisar ilçesi ve çevre illerimize değil, ülke ekonomimizin gelişimine de katkı sağlayacak.

Kamu Bankaları olarak kendi bilançolarımızın yanı sıra, müşterilerimizin ve ülkemizin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün yeni örnekleri hayata geçiriyoruz. Bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendik. Yaptığımız iş meyvelerini verdikçe, bölgedeki üretim ve ticari faaliyet canlanıp istihdam arttıkça, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. Gelinen nokta Ziraat Bankası'nın "bir bankadan daha fazlası" misyonuyla örtüşmüştür.



Bugün burada sektörün önde gelen oyuncuları Matlı ve Tiryaki firmaları ile yaptığımız katma değer sağlayacak bu ortaklıkta, Kamu Bankalarının finans gücü ve bilgi birikimi ile sektörün tecrübeli şirketleri bir araya gelmiştir. Hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağımızın bilinciyle bu satışın ülkemiz ve ortaklarımız için hayırlı olmasını dilerim" dedi.



Osman Arslan: "Önce Halk, Sonra Bankayız" Dedik Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise yaptığı konuşmada "Keskinoğlu Tavukçuluk, 1963 yılından bu yana adım adım büyüyen ve Akhisar ekonomisinin can damarlarından biri haline gelen güzide bir işletmemiz. Manisa ilimizde de en çok istihdam sağlayan şirketlerden biri. İhracat kabiliyetiyle de sektörünün öncü kuruluşları arasındadır. Bölge ve ülke ekonomisine bu denli önemli katkı yapan bir kuruluşa Ziraat Bankası ve Halkbank olarak kayıtsız kalmamız beklenemezdi. Yaşanan sıkıntıları aşmak için devreye girdik ve firmanın hayatını sürdürebilmesi için destek olduk. Katkımızla Keskinoğlu, mali yapısını düzeltti ve yeniden bölge ekonomisinin en güçlü ögesi haline gelme potansiyeli taşıdığını ortaya koydu. Söz konusu çalışmamız Bankamızın "önce halk, sonra banka" anlayışı ve düsturunun da bir yansımasıdır.



Şimdi, Tima Yem ve Gıda A.Ş., bu potansiyeli yukarıya taşımak üzere Keskinoğlu'na %20 oranında ortak oluyor. Bu, Keskinoğlu'nun yeniden hak ettiği yere gelmesi için eşsiz bir fırsat. Bu fırsatın oluşması için Tima Yem ve Gıda'nın ortakları Matlı Yem Sanayi ve Tiryaki Holding'e teşekkür ediyorum. Güzel sonuçlara vesile olacak bir adım atıyorlar. Bu adımın Akhisar için, Manisa için, tüm Türkiye için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Keskinoğlu Tavukçuluk

1963 yılından bu yana Türkiye'deki üretim tesisleri ile iç pazarın yanı sıra, ihracat faaliyetleriyle de ülke ekonomisine büyük katkılar sunan Keskinoğlu, hali hazırda Manisa Akhisar'daki entegre tesisleri ile alanında Türkiye'de yapılmış en büyük çaplı yatırım olma unvanını da elinde bulundurmaktadır. Keskinoğlu, üretim tesislerinde yıllık 1,5 milyar adet yumurta, 43 milyon adedin üzerinde de piliç eti işleme kapasitesi ile hizmet vermektedir. Keskinoğlu, yumurta ve piliç eti üretiminin yanı sıra viol, yem ve gübre gibi farklı faaliyet kollarında da yer almaktadır. Keskinoğlu Akhisar için hayati önemde olan istihdamı koruyup arttırmayı sürdürmektedir.



Keskinoğlu Türkiye'nin en önemli tavuk ve yumurta markası olma hedefini bundan sonra daha güçlü bir şekilde sürdürecektir. Sektöre yenilikçi yaklaşımlarla pazar payını büyütmeyi ve daha fazla ihracat gerçekleştirmeyi hedefleyen Keskinoğlu, tüketiciler ve iş ortakları nezdinde yıllardır oluşturduğu "sevilen ve güvenilir" imajını da pekiştirmeyi hedeflemektedir.



Tiryaki Holding Tiryaki Holding

5 kıtada 80'in üzerinde ülkede gerçekleştirdiği faaliyetleriyle alanının en büyük şirketleri arasında yer alırken, 14 ayrı bölgede kurulu 20 fabrikasıyla üretim ve ihracat alanındaki başarılarıyla Türkiye'nin global markaları arasında yer almaktadır.



Matlı Gıda Grubu Matlı Gıda Grubu

Türkiye genelindeki 8 fabrikasının yanı sıra, Diyarbakır'da hayata geçireceği fabrikasında ürettiği yemleri; Türkiye'nin 81 iline, 500'ün üzerindeki bayi ağı ile ulaştırmaya devam ediyor. 'Türkiye'nin Yemcisi' olarak tanımlanan Matlı Gıda Grubu, 9 ayrı ülkeye gerçekleştirdiği yumurta ihracatıyla da bu alandaki büyük oyuncular arasında yer alıyor.