18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Gara’da 13 kişiyi şehit eden terörist Kamuran Ataman’ın kirli geçmişi ortaya çıktı

Gara’da 13 kişiyi şehit eden terörist Kamuran Ataman’ın kirli geçmişi ortaya çıktı

Gara’da bulunan mağarada 13 kişiyi yakın mesafeden kalaşnikof tüfekle vurarak şehit eden ‘Şorej’ kod adlı PKK’lı katil ’ın örgütün elebaşlarından ’ın yakın korumalığını da yaptığı ortaya çıktı. Hendek eylemlerinden yol kesmeye kadar birçok terör eyleminin başında bulunan Kamuran Ataman, 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride aranıyordu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.02.2021 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021
ABONE OL
Gara’da 13 kişiyi şehit eden terörist Kamuran Ataman’ın kirli geçmişi ortaya çıktı

İstihbarat kayıtlarına göre, 'Şorej' kod adlı terörist 35 yaşında. Terör örgütüne 23 Ağustos 2004 yılında 'ın ilçesinden katıldı. Örgüt içinde sözde halkla ilişkiler faaliyetleri, sözde mahkeme üyeliği, sözde komutanlık gibi faaliyetlerde bulundu.

'nin yanı sıra ve 'deki birçok terör eylemine katıldı. Aynı zamanda terör örgütünün elebaşlarından 'ın yakın korumalığını yaptı. Terör örgütünün sözde Türkiye saha sorumlusu ile yakın çalışmaya devam ediyordu.

2018 yılındaki bir çatışmada yaralanan ve Suriye'de tedavi edilen Kamuran Ataman, terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor. Başına vaat edilen ödül 1 milyon lira.

İŞTE O HAİNİN KİRLİ GEÇMİŞİ

- Kamuran Ataman'ın 2010 yılında Şırnak Beytüşşebap ilçesinde bulunan Jirka alanına geldiği, 2011 yılında ameliyat olma amacıyla Irak'a geçiş yaptığı sonrasında tekrardan Kato alanına döndüğü ortaya çıktı.

İşte istihbarat birimlerinde Ataman'la ilgili tutulan kayıtlar:

- Beytüşşebap-Kato bölgesinde oluşturulan sözde mahkeme faaliyetleri içerisinde yer almak.

- alanında sözde özel kuvvetler ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak faaliyet göstermek.

- Beytüşşebap-Kato-Jirka kırsal alanında faaliyet yürütürken sivillere, polis, asker, hâkim-savcı ve kaymakamlara yönelik eylem yapma arayışı içerisinde bulunmak.

- 2013 yılında Suriye'ye geçerek sözde 'nda hareketli taburlarda sözde Tabur Komutanı olarak faaliyet yürütmek.

- 2015 yılında Türkiye'ye dönerek 06 Ağustos 2015 tarihinde Beytüşşebap ilçesi Hisarkapı mevkiinde yol kesme eylemine katılmak.

- 25 Eylül 2015 günü Şırnak ili Beytüşşebap ilçe merkezine yapılan saldırı/baskın girişimini yöneten sorumlu örgüt mensupları arasında bulunmak.

- 13 Ekim 2016 tarihinde, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Ayvalık Köyü-Hisarkapı arasında bulunan Dem Tepe mevkiinde gerçekleştirilen EYP'li eylemi düzenlemek.

- 2016 yılında Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemler içerisinde sözde takım komutanı olarak yer almak.

- 2017 yılında Cudi kırsal alanında örgütlenme yapmak.

- 2018 yılı içerisinde yaralandığı için tekrar Suriye'ye geçerek sözde Cizire Kantonu'nda bulunan Derik şehrindeki yaralı evinde tedavi gördü.

- 2019 yılı mayıs ayında Irak'ın kuzeyindeki Gara'da bulunan sözde cezaevi biriminde sorumlu olarak görevlendirildi.

YAKIN MESAFEDEN KALAŞNİKOF KULLANILMIŞ

Hürriyet'in haberine göre... Gara şehitleriyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 13 şehidin PKK'lı katil Kamuran Ataman tarafından kurşuna dizildiği, birinin omuzundan, diğer 12'sinin ise başlarından Kalaşnikof tüfekle vuruldukları tespit edildi. Yapılan çalışmada cinayetleri bizzat Kamuran Ataman'ın işlediği ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PORTRE | Gara şehidi Polis Sedat Yabalak kimdir? PORTRE | GARA ŞEHİDİ POLİS SEDAT YABALAK KİMDİR?
Bakan Soylu dün açıklamıştı! Gara şehidinin babası: Yurt dışından arayan alçaklara kanmıyorum oğlum kafasından vurulmuştu BAKAN SOYLU DÜN AÇIKLAMIŞTI! GARA ŞEHİDİNİN BABASI: YURT DIŞINDAN ARAYAN ALÇAKLARA KANMIYORUM OĞLUM KAFASINDAN VURULMUŞTU
Gara şehitlerin yürek yakan mesajları! GARA ŞEHİTLERİN YÜREK YAKAN MESAJLARI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA