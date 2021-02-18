Gara’da 13 kişiyi şehit eden terörist Kamuran Ataman’ın kirli geçmişi ortaya çıktı

YAKIN MESAFEDEN KALAŞNİKOF KULLANILMIŞ

Hürriyet'in haberine göre... Gara şehitleriyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 13 şehidin PKK'lı katil Kamuran Ataman tarafından kurşuna dizildiği, birinin omuzundan, diğer 12'sinin ise başlarından Kalaşnikof tüfekle vuruldukları tespit edildi. Yapılan çalışmada cinayetleri bizzat Kamuran Ataman'ın işlediği ortaya çıktı.