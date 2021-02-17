Gara şehitlerin yürek yakan mesajları!
Son dakika haberine göre; Kuzey Irak'ın Gara Dağında rehin tutuldukları mağarada teröristler tarafından katledilen 13 kamu görevlisi bir süre önce ailelerine yeni yıl mesajı göndermişti. Teröristler tarafından kamera kaydıyla mesajlarını yollayan şehitlerin mesajları yürekleri dağladı.
Gara Dağının Siyani Kampında üç girişli bir mağarada rehin tutulan ve Pençe Kartal-2 harekatının başlamasıyla hunharca katledilen 13 şehidimiz, ailelerine moral vermek için kamera karşısına geçerek "Bizi merak etmeyin" mesajı göndermişlerdi.
Şehitlerimizin bir süre önce kayıt altına alınan ve terör örgütünün yayın organlarında yayımlanan görüntüleri yürek burktu. Şehit edilen 6 asker ile 2 polisimizin bir süre önce ailelerine gönderdikleri yeni yıl mesajları şöyle:
Osmaniyeli şehit asker Adil Kavaklı: "Buradan anneme, babama ve tüm sevdiklerime bol selam gönderiyorum. Beni merak etmelerini, üzülmelerini hiç istemiyorum. Tüm dünyaca milletlerin, insanların kardeşçe yaşamalarını istiyorum. İnşallah yarın bir gün şartlar oluştuğunda geri dönerim."
YARIM KALAN DÜĞÜNÜMÜZÜ YAPACAĞIZ
Kendi düğünü için gittiği Diyarbakır Lice'de kaçırılan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hüseyin Sarı: "13 Ağustosta kendi düğünüme giderken Diyarbakır Lice yolunda kaçırıldım. Düğünüm yarım kaldı.
Buradan öncelikle ailem, eşim tüm sevdiklerim merak etmesinler. Eşime de buradan bir şey söylemek istiyorum; beni beklesin inşallah yarım kalan düğünümüzü tamamlayacağız."
BURADAN KURTULMAK İSTİYORUM
Kaçırıldığında 1,5 aylık er olan Müslüm Altıntaş: "Tunceli-Erzincan yolunda bir buçuk aylık asker iken alıkonuldum. Artık bu işler bitsin. Burada iyiyim benim durumumda olan arkadaşlarım da iyi. Buradan kurtulmak istiyorum."
HERKES ÖZGÜRCE SEYAHAT EDEBİLSİN
Erzurumlu, 30 yaşındaki Jandarma er Sedat Sorgun da ailesine şu mesajı yollamıştı: "Van F Tipi cezaevinde jandarma er olarak görev yapıyorum, cezaevi koruma personeliyim.
13 Ağustos'ta yol kesilmesi sonucu alındım, o tarihten bu yana buradayım. Herkes özgürce istediği yere gidebilsin, gelebilsin ve yollarca seyahat edebilsin"
EŞİM ÖNCE KENDİNE SONRA DA ÇOCUĞUMUZA İYİ BAKSIN
29 yaşındaki polis Sedat Yabalak: "Evliyim, 20 aylık bir kızım var. 28 Temmuz'da Lice'de kaçırıldım. Özellikle ben eşim için bir şey söylemek istiyorum; yaptıkları çabaları, girişimleri ve mücadelesini buradan duyuyorum.
Onu çok sevdiğimi bilmesini isterim, ondan en büyük isteğim önce kendisine sonra da çocuğumuza çok iyi baksın."
Malatyalı astsubay Semih Özbey: "17 Eylül 2015'te Pülümür yolunda rehin alındım ve o tarihten bu güne kadar buradayım. Hiçbir şekilde ailemden haber alamadım. Ailem merak etmesin. Artık tüm dünyaya barış hakim olsun istiyorum."
İNŞALLAH TEZ ZAMANDA EVİMİZE AİLEMİZE KAVUŞURUZ
Siirtli er Süleyman Sungur: "Bingöl Kiğı'da askerim, erim. 15 Ağustos'tan beri rehin tutuluyorum. Bayram iznine geldim. Bayram dönüşü yolda kaçırıldım. İnsanlar ölmesin. Bu işler son bulsun."
Düğün konvoyundayken kaçırılan polis Vedat Kaya : "İzne gelmiştim. Diyarbakır'da düğün konvoyundayken kaçırıldım. İnşallah ailem iyidir. Beklentim tüm insanların barış ve kardeşlik içinde yaşamasıdır. İnşallah tez zamanda evimize, ailelerimize kavuşuruz."