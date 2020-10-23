Son dakika: Bakan Varank duyurdu: Son 10 senenin rekorunu kırdık
Son dakika haberi... Varank: "Özel sektör inovasyon ruhunu ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, finansmanının yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık" dedi.
Bakan Varank, Twitter hesabından Ar-Ge harcamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık. Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, AR-Ge finansmanının da yüzde 56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi.— Mustafa Varank (@varank) October 23, 2020
Son 10 senenin rekorunu kırdık!
Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor.
Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi 👏👏 pic.twitter.com/DSNqmiRQoN