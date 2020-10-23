Son dakika: Bakan Varank duyurdu: Son 10 senenin rekorunu kırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık" dedi.



Bakan Varank, Twitter hesabından Ar-Ge harcamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık. Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, AR-Ge finansmanının da yüzde 56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi.



Son 10 senenin rekorunu kırdık!



Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor.



Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi 👏👏 pic.twitter.com/DSNqmiRQoN — Mustafa Varank (@varank) October 23, 2020