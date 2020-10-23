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Son dakika: Bakan Varank duyurdu: Son 10 senenin rekorunu kırdık

dakika haberi... : " inovasyon ruhunu ortaya koyuyor. harcamalarının yüzde 64,2'sini, finansmanının yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi."

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Son dakika: Bakan Varank duyurdu: Son 10 senenin rekorunu kırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından Ar-Ge harcamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Varank, "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık. Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, AR-Ge finansmanının da yüzde 56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

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