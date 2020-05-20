Hazine ve Maliye Bakanlığından swap mesajı! Yerel parayla ticaret vurgusu
Katar'ın ardından, diğer ülkelerle de swap anlaşmaları için görüşmelerin sürdüğü, imzalanan anlaşmaların kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Katar ile yapılan swap anlaşmasının iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlayacağı, diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, Katar ile tadil edilen swap anlaşmasıyla yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticaretin kolaylaştırılması ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlanmasının amaçlandığını belirtti.
Yerel parayla ticarete de faydası olacak swap anlaşmasının, Katar ile ticaretin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına işaret eden yetkililer, diğer ülkelerle de swap anlaşmaları için görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi.
KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK
Bakanlık yetkilileri, diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.
Swap görüşmelerinin başta G20 gibi Türkiye'nin büyük ticari ilişkileri olan ülkeler ile yürütüldüğünü belirten yetkililer, serbest ticaret anlaşması olan ülkeler, ticaret açığının büyük olduğu ülkeler ve dış ticaret potansiyelinin olduğu ülkeler ile görüşmelerin devam ettiğini aktardı.
BAKAN ALBAYRAK BİLDİRMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Mayıs'taki yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferansta, swap görüşmelerinin birden fazla ülke ile yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü bildirmişti.
Merkez Bankası, bu sabah Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasının tutarının 15 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiğini açıklamıştı.
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