Kaçak yoldaşlığında birleştiler! Vatandaştan tepki yağıyor
Ekranlarda ve yazılarında imar barışını yerden yere vuran Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Can Dündar ve Soner Yalçın’ın Ege’nin cennet köşelerine diktikleri kaçak yapılarla başları dertte. Yeni Asır’ın lüks villa ve köşklerindeki kaçak yapılar için sürekli karaladıkları imar barışından yararlandıklarını ortaya çıkarmasının ardından bu yapılarla ilgili inceleme başlatılırken, 4 isme vatandaşlardan tepki yağıyor.
Ekran ve yazılarında algı operasyonları yapan gazeteciler Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Can Dündar ve Soner Yalçın'ın Ege'nin cennet bölgelerinde kaçak villa ve köşklerinin ortaya çıkması büyük yankı buldu. Sürekli Atatürk ve Atatürkçülükten bahseden ancak diğer taraftan hazine arazisi, tarım arazisi, orman alanı ve doğal SİT alanı gibi yerlere kaçak inşaat yapan 4 isme tepki yağdı. Özellikle Özdil, Portakal ve Yalçın'ın karaladıkları imar barışından faydalanmaları ise, "ikiyüzlülüğün bu kadarına pes" dedirtti. 4 isme ait kaçak yapıların CHP'li Bodrum, Seferihisar ve Çeşme Belediyeleri sınırlarında olması ise dikkat çekti. Bu yapılara CHP'li belediyeler tarafından göz yumulması ve yıkım işlemlerinin zamanında uygulanmaması tepki topladı.
SONER YALÇIN ÇEŞME'DE DOĞAL SİT ALANINDA BULUNAN TARLAYA KÖŞK DİKTİ
Son skandal isim Soner Yalçın'ın marifetlerini de Fatih Portakal'da olduğu gibi Yeni Asır ortaya çıkardı. Yalçın da, yıllar önce Çeşme'nin en güzel yerlerinden Ovacık Mahallesi'ne doğal SİT alanında olduğu ortaya çıkan tarlaya bir köşk dikti. Eşsiz bir doğaya sahip bölgedeki 5 bin 648 metrekarelik arazisine tam 3 katlı ve 12 odalı bir bina kondurdu. İddialara göre o dönem inşaatı soran çevre sakinlerine, "Buraya kütüphane yaptıracağım" dedi, gelen tepkileri azaltmak için ise giriş kapısına Atatürk resmi astı. Ama CHP'li ilçe belediyesi, mühürleyip 46 bin lira ceza kestiği köşkü bir türlü yıkmadı. Yalçın, 2018'de "Saklı Seçilmişler" isimli bir kitap çıkararak Türkiye'de tarımın bitirildiği iddiasında bulundu. Yalçın'ın buraya kondurduğu 1000 metrekarelik kaçak köşk ve 75 metrekarelik kaçak havuzu için sahibi olduğu Odatv isimli internet sitesinde yerden yere vurduğu imar barışından yararlandığı ortaya çıktı. Yalçın'ın köşkünün bugünkü değerinin 6 milyon lira olduğu belirtiliyor. Yeni Asır'ın haberinin ardından olayla ilgili inceleme başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çivi çakmanın yasak olduğu doğal SİT alanına kondurulan köşk için Yalçın hakkında suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi. Bu arada Yalçın'ın ortaya çıkan skandalla ilgili tek kelime edememesi dikkat çekti.
FATİH PORTAKAL 3 KAÇAK YAPI İÇİN KARALADIĞI İMAR AFFINDAN YARARLANDI
Yeni Asır, Amerikan sermayeli FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın da İzmir Seferihisar Camikebir Mahallesi'nde eşi Armağan Portakal'a ait gözüken 8.3 dönüm alana sahip 4 milyon liralık çiftliğine, yasaya aykırı 3 kaçak yapı diktiğini ortaya çıkardı. İşin vahimi Portakal'ın, çiftliğindeki bu 3 kaçak yapı için ekranlarda ve sosyal medyada karaladığı İmar Barışı'ndan faydalandığı ortaya çıktı. Algı operatörlüğünü sürdüren Portakal, olayı sanki çiftlikteki kümesle ilgiliymiş gibi yansıttı. Hatta sosyal medyada 'direntavuk', 'direnkümes' diye etiket açtı. Yeni Asır'ın haberinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme yaptı. Portakal, bu incelemenin ardından 'karaladığı imar barışından önce kendisinin yararlandığının ortaya çıkmasını' unutturmak için çiftlikte kaçak yapı olmadığı algısı oluşturmaya çalıştı. Ancak, incelemede Portakal'ın buraya ayrıca 40 metrakarelik kaçak sundurma yaptığı tespit edildi. 8.3 dönümlük çiftliğin şu anki değeri yaklaşık 4 milyon lira.
YILMAZ ÖZDİL YALAN BEYANDA BULUNUP 142 m2'LİK VİLLAYI 310 m2'YE ÇIKARDI
Atatürk'le ilgili yazdığı kitabın 1881 adedini '09.05'te 2 bin 500 liradan satarak son dönemin en flaş pazarlama operasyonlarından birine imza atan Özdil, 2 Mayıs 2017'de Bodrum Bitez'de eşi Hülya Özdil adına 4.6 milyon liraya ofis olarak gözüken bir yapı aldı. Yapı, imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve işyeri- iki bağımsız bölüm-142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim etti ve yapı kullanım belgesi verdi. Planlarda ticari alan vasfı olan yapı villaya çevrildi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142.5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat yapıldığı anlaşıldı. Böylece 310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar inşa edilmiş yapıları kapsayacak şekilde İmar Barışı'na başvurdu. Ancak daha sonra da kaçak yapılaşmaya devam edildi. Buraya 2018'de 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldı. Karaladığı imar barışına başvuran Özdil'in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle aldığı yapı kayıt belgesi de iptal oldu. Ayrıca eşi Hülya Özdil hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bu arada belediye ekiplerince başlatılan yıkım, mahkemeden alınan yürütmeyi durdurma kararıyla ertelendi. Özdil'in villasının şu anki değerinin 21 milyon lira olduğu belirtiliyor.
CAN DÜNDAR ORMANI VE HAZİNE ARASİNİ İŞGAL EDİP 6 MİLYONLUK VİLLA YAPTI
MİT TIR'ları ile ilgili devlet sırlarını ifşa eden ihanet haberinin yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum Kumbahçe'deki muhteşem villasının orman ve hazine arazini işgal ettiği, bu bölüme havuz yaptırıldığı tespit edildi. Dündar'ın bir dönem sözde çevrecilik adına Kaz Dağları ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hafızalarda yerini koruyor. Dündar'ın kaçak olduğu ortaya çıkan villasıyla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 188 metrekarelik hazine arazisinin 15 gün içinde tahliye edilmesi için ihbarname gönderdi. Ayrıca 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildi. Arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz ve bahçe duvarı yıkılacak. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısmın imar planında kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3. Derece Arkeolojik SİT alanı olarak yer aldığı ortaya çıktı. Can Dündar'ın villasının bugünkü değerinin 6 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor.
Erhan GÜLENÇ- Yeni Asır
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