Son dakika: TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı!
Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurdu." dedi. 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili konuşan Bakan Kurum, "Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.
Bakan Kurum, "(100 bin sosyal konut projesi) Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız." dedi.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE: ANTALYA 2020 TOKİ 2+1 3+1 KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- BDDK'dan yeni karar!
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı?
- Bankalar kaça kadar açık?
- Türk Hava Yolları 87 yaşında
- Türk markalarına 5 yıl destek müjdesi!
- Swap haberleri faiz indiriminin boyutunu değiştirebilir
- Rakamlar açıklandı! Ekonomide sevindiren veriler
- Karar verildi! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
- Swap anlaşması sonra dolarda düşüş sürecek mi?
- Katar ile swap anlaşması neden önemli?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!
- Son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu, 9 gün mü? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
- Bankalar kaça kadar açık? 20 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Denizbank çalışma saatleri, kaçta kapanıyor?
- Son dakika: 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkıyor? Çocuklar için dışarı çıkma izin saatleri kaç?
- 20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de çarşamba gününe dambıl seti damga vuracak! İşte güncel indirimler
- Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
- Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesi neler yapılır?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
- Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Tarih açıklandı! 60 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?