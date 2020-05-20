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Son dakika: TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı!

Son dakika haberine göre , "'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurdu." dedi. ile ilgili konuşan , "Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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TOKİ'NİN İNDİRİM KAMPANYASINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

, 'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.

, "(100 bin sosyal konut projesi) Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız.‬" dedi.

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