Son dakika: TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, "(100 bin sosyal konut projesi) Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız.‬" dedi.