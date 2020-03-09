Son dakika: Petrol fiyatlarında 30 yılın en sert düşüşü! Tarihi indirim geliyor
Son dakika haberine göre Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol üretimi konusundaki anlaşmazlık sonrası düşüşe geçen petrol fiyatları 30 yılın en sert düşüşünü yaşayarak tarihi dip seviyeyi gördü. Yaklaşık olarak yüzde 30 oranında gerileyen petrol fiyatları, en düşük 31.27 dolara geriledi. Rekor düşüşü yorumlayan piyasa uzmanları benzinde 82 kuruş, motorinde ise 65 kuruş indirim bekliyor. Rekor seviyedeki indirimlerin 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olabileceğine dikkat çekiliyor.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren OPEC toplantısında ek üretim kesintisi kararında uzlaşılamamasının ardından petrol fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.
8 DOLAR İNDİRDİLER
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerinin anlaşmaya varamamasının ardından Suudi Arabistan nisan ayı kontratlarında ilk etapta 8 dolarlık düşüş gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.
BİLEK GÜREŞİNE DÖNDÜ
Koronavirüs sonrası petroldeki hamleleri Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bir bilek güreşine benzeten piyasa uzmanları petroldeki büyük düşüşün iç piyasadaki akaryakıt tarafına da ciddi indirim olarak yansımasını bekliyor.
BENZİNDE 82 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
yenisafak.com'a konuşan uzmanlar, yurt dışı ürün fiyatlarında açılış rakamlarında ortaya çıkan çöküş hareketi sonrası gün içerisinde değişebilme ihtimali de göz önünde bulundurularak benzinde 82 kuruş, motorinde ise 65 kuruş indirim bekliyor.
Rekor seviyedeki indirimlerin 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olabileceğine dikkat çekiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bankalar yeni yıla rekor karla başladı
- Savunma sanayisine dev destek
- Altın fiyatları ne kadar?
- Sıfır otomobil alacaklara sevindirici haber
- Dul ve yetimlere promosyon var mı?
- Altın fiyatları ne olacak?
- Dolarda son durum
- Savunma Anadolu'ya yayılıyor!
- Hükümetten vatandaşlara müjde! Dünyaya örnek olacak iki proje
- Emekliye 355 TL intibak zammı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolara petrol şoku! Sert yükseldi... 9 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?
- Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
- Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
- Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?
- Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları
- Yüzbinler bekliyor... 27. Dönem POMEM şartları nelerdir? 2020 POMEM başvurusu ne zaman başlayacak?
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!