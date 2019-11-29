29 Kasım 2019, Cuma
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Son dakika: Dış ticaret açığı geriliyor!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLİYOR!

Son dakika haberine göre; ile işbirliğiyle oluşturulan geçici verilerine göre; 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ile işbirliğiyle oluşturulan geçici verilerine göre; 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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