Son dakika: Dış ticaret açığı geriliyor!
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Türk bankalarından JCR Avrasya hamlesi!
- İndirimli konut için son 1 ay
- Güney Afrika'dan Türk ürünlerine tam not
- Şanlıurfalı çocuklara sürpriz
- Altın yükselişte! İşte günün ilk rakamları...
- Ev kadınına emeklilik hakkı!
- Yaşam kulüpleri dünyası yenilendi
- Kuzu Effect’in AVM’si açıldı
- BES, genç nüfusla büyüyecek
- Konutta 52 bin TL indirim! 31 Aralık son gün...
Daha Fazla Gör
- Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi! Yerli ve milli Wattozz T61 görücüye çıktı
- Türkiye’den Macron’un küstah sözlerine sert yanıt
- Başkan Erdoğan'dan Alevilere provokasyona çok sert tepki tepki
- Meclis'te CHP ile AK Parti arasında gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu özür dilemeli”
- Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütüne kritik operasyon!
- Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği Yusufi: 5 Yunan polisi beni 2 saat dövdü!
- Yeni nafaka yasasında son durum nedir? Süresiz nafaka kalkacak mı?
- 29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!
- Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm! - ATV
- Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!
- Kanal İstanbul projesi nedir? Kanal İstanbul son durum nedir?