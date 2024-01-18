Not ortalaması kaç olursa takdir teşekkür belgesi alınır 2024? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne ortalama hesaplama nasıl yapılır?
"Kaç puanla takdir alınır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacaklar. Karnelerle birlikte öğrenciler, takdir ve teşekkür belgeleri ile ilgili merak ettikleri hesaplamaları yapmaya başladılar. İşte takdir-teşekkür belgesi hesaplaması ekranı!
Öğrencilerin karnelerini alacakları gün yaklaşırken, takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gereken puanlar ve şartlar da önem kazanıyor. İşte takdir ve teşekkür belgesi hesaplama detayları...
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Binlerce öğrenci 19 Ocak 2024 Cuma günü karnelerini alacak. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerde başarılı olan dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür belgesi verilebiliyor.
Dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi alabiliyor.
Not ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler ise Takdir Belgesi almaya hak kazanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmiyor.
Öğrencilerin Takdir ve Teşekkür Belgesi alabilmek için özürsüz devamsızlık süresinin 5 (beş) günü geçmemesi gerekiyor.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Öğrencilerin karnelerini alacakları gün yaklaştıkça, not ortalaması hesaplaması konusu da önem kazanmaya başladı. Not ortalaması, genellikle yazılı sınavlardan elde edilen puanlar üzerinden belirlenir. İşte karne not ortalamasının nasıl hesaplandığına dair detaylar:
-Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
-Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
-Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
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- Not ortalaması kaç olursa takdir teşekkür belgesi alınır 2024? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne ortalama hesaplama nasıl yapılır?
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