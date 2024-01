Not ortalaması kaç olursa takdir teşekkür belgesi alınır 2024? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne ortalama hesaplama nasıl yapılır?

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Öğrencilerin karnelerini alacakları gün yaklaştıkça, not ortalaması hesaplaması konusu da önem kazanmaya başladı. Not ortalaması, genellikle yazılı sınavlardan elde edilen puanlar üzerinden belirlenir. İşte karne not ortalamasının nasıl hesaplandığına dair detaylar:

-Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

-Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

-Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.