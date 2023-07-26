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Neden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
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Neden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi?

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, üniversiteden mezun olurken mavi diploma sahibi olup, ön lisans (isteğe bağlı), lisans ve yüksek lisans eğitimlerini global eğitim düzeyinde alarak, iş hayatlarını yurtdışında da sürdürebileceklerini belgelemiş olurlar. Mavi diploma alan öğrenciler, Avrupa Birliği’ne üye olan tüm ülkelerde öğrenci olarak hayatlarına devam edebilme olanağına sahiptir. Benzer bir şekilde, akademik kariyer hedefleyen öğrencilerimiz, mavi diplomaları ile yurtdışında yüksek lisans veya doktora yapabilirler.

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