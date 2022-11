İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?

PYBS BURSU NEDİR?

Parasız Yatılı Bursluluk sınavı oldukça zorlu bir sınav olarak bilinmektedir. Beşinci sınıf öğrencilerinden on birinci sınıf öğrencilerine kadar her yıl düzenlenmiş olan ve geri ödemesi olmayan ve burs yardımlarını içeren bir sınavdır. Bu sınava katılacak olan her bir öğrencinin uyum sağlaması gerekli olan belli başlı şartlar vardır.