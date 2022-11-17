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İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?

İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na katılım sağlayan ve başarılı olan öğrenciler burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Peki, İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?

İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı PYBS sınavı ile burs alacak olan öğrenciler belirlenmişti. Bursluluk ödemesinin tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?

PYBS BURSU YATTI MI?

PYBS bursunu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri Kasım ayı içerisinde yatırılıyor. Bursa hak kazanan öğrenciler ise e-Okul üzerinden sonuçlara ulaşabiliyorlar.

İOKBS BURSU NE KADAR?

2022 yılı Temmuz Aralık ayları burs ücreti 663,87 TL olarak açıklanmıştı. Öğrenciler kendilerine burs veya harçlık ödemesinin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden öğrenebiliyorlar.

PYBS BURSU NEDİR?

Parasız Yatılı Bursluluk sınavı oldukça zorlu bir sınav olarak bilinmektedir. Beşinci sınıf öğrencilerinden on birinci sınıf öğrencilerine kadar her yıl düzenlenmiş olan ve geri ödemesi olmayan ve burs yardımlarını içeren bir sınavdır. Bu sınava katılacak olan her bir öğrencinin uyum sağlaması gerekli olan belli başlı şartlar vardır.

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