BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 BİLSEM baraj taban puanı kaç? İşte hesaplama yöntemi...
BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yera alıyor. Sınava giren öğrenciler BİLSEM puan hesaplama yollarını merak ediliyor. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmakta, her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanıyor. Peki, BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 BİLSEM baraj taban puanı kaç? İşte hesaplama yöntemi...
BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 BİLSEM baraj taban puanı kaç? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının BİLSEM sonuçlarına göre baraj ve taban puanlarının nasıl olacağı da arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 BİLSEM baraj taban puanı kaç? İşte hesaplama yöntemi...
2022 BİLSEM BARAJ VE TABAN PUANI KAÇ?
2022 yılının BİLSEM sonuçlarına göre baraj ve taban puanı şu şekilde;
Sınıf Düzeyi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Resim Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı
1.sınıflar 500 460 460
2.sınıflar 510 480 480
3.sınıflar 520 500 500
BİLSEM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmakta, her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmaktadır. Örnek vermek gerekirse BİLSEM sınavında 21 soruya cevap veren öğrenci 210 puan alırken, 55 soruya doğru cevap veren öğrenci 550 puan alıyor. Puan hesaplaması bu şekilde yapılıyor.
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ
Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren birey, özel yetenekli olarak tanımlanır.
Doğuştan getirilen farklı yetenekler ve öğrenme kapasitelerinin mümkün olan en küçük yaşta fark edilmesi, sahip olunan yetenek ve genel zihinsel öğrenme kapasitesine uygun eğitim imkanlarının sunulması toplumlar için büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde, Genel Zihinsel, Görsel Sanatlar ve Müzik alanlarında 'Özel Yetenekli' olarak belirlenen ve yetenek alanlarında Özel Eğitime İhtiyaç duyan çocuklarımıza yönelik eğitim hizmeti BİLİM ve SANAT MERKEZLERİ ile sunulmaktadır.
BİLSEM NEDİR? SINAVLAR NASIL UYGULANIR?
BİLSEM örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.
BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada gerçekleştiren grup taramasında başarı sağlayan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına hak kazanır.
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