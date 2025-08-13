İstanbul dahil 11 ile sarı fırtına alarmı! Meteoroloji paylaştı: Rüzgar hızı 80 km’ye çıkacak! Çatı uçabilir, ağaçlar devrilebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

