Viral Galeri Viral Liste İstanbul dahil 11 ile sarı fırtına alarmı! Meteoroloji paylaştı: Rüzgar hızı 80 km’ye çıkacak! Çatı uçabilir, ağaçlar devrilebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 06:48
Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olumsuz hava koşullarına karşı peş peşe uyarılar yayımladı.

SICAKLIKLAR GÜNEYDE REKOR SEVİYELERE ÇIKIYOR

Hava sıcaklıklarının Güney ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar bu bölgelerde yaşayan vatandaşları özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneşten uzak durmaları, bol sıvı tüketmeleri ve gölge alanlarda kalmaları konusunda uyarıyor.

Ankara'da sıcaklık 34-35 derece, İstanbul'da 30-31 derece, İzmir'de ise 36-38 derece civarında seyredecek.

METEOROLOJİ'DEN 11 İLE SARI KODLU FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olacak kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarıya göre Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova illerinde rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre, yer yer 60-80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Denizlerde ise dalga boyunun artması nedeniyle küçük tekne sahiplerine "denize açılmayın" uyarısı yapıldı.

İstanbul'da Üç İlçede Denize Girmek Yasak

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, fırtına ve yüksek dalga riski nedeniyle Silivri, Arnavutköy ve Şile'de denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Kararın, boğulma vakalarının önüne geçmek ve can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, "Bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önemle tavsiye edilmektedir" denildi.

