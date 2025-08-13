AGS-ÖABT 2025 sonuç ekranı ÖSYM AİS | AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 13 Temmuz 2025'te gerçekleştirildi. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce öğretmen adayı gözünü sonuç tarihine çevirdi. Adayların en çok merak ettiği konulardan biri ise sonuçların planlanandan önce açıklanıp açıklanmayacağı oldu.