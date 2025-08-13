Viral Galeri Viral Liste AGS-ÖABT 2025 sonuç ekranı ÖSYM AİS | AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

AGS-ÖABT 2025 sonuç ekranı ÖSYM AİS | AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

2025'te ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tamamlandı. 13 Temmuz'da yapılan sınavların ardından binlerce aday sonuç tarihini merakla beklerken "AGS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusu gündemde yerini aldı. Gözler şimdi MEB'in açıklayacağı resmi tarihe çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 07:53
AGS-ÖABT 2025 sonuç ekranı ÖSYM AİS | AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 13 Temmuz 2025'te gerçekleştirildi. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce öğretmen adayı gözünü sonuç tarihine çevirdi. Adayların en çok merak ettiği konulardan biri ise sonuçların planlanandan önce açıklanıp açıklanmayacağı oldu.

AGS-ÖABT 2025 sonuç ekranı ÖSYM AİS | AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Sonuçlar 13 Ağustos'ta Açıklanacak

ÖSYM'nin takvimine göre AGS sonuçları 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü duyurulacak.

AGS-ÖABT 2025 sonuç ekranı ÖSYM AİS | AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek

AGS-ÖABT 2025 sonuç ekranı ÖSYM AİS | AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Sorular ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Temmuz'da yapılan AGS oturumunun ardından soruları ve cevap anahtarını erişime açtı. Böylece adaylar, sınav performanslarını resmi açıklamadan önce değerlendirme imkanı buldu.

SON DAKİKA