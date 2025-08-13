AGS-ÖABT 2025 sonuç ekranı ÖSYM AİS | AGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
2025'te ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tamamlandı. 13 Temmuz'da yapılan sınavların ardından binlerce aday sonuç tarihini merakla beklerken "AGS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusu gündemde yerini aldı. Gözler şimdi MEB'in açıklayacağı resmi tarihe çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 07:53