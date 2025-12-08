Bilal Erdoğan: Türk müziğine dehaları kazandırmak istiyoruz

Fotoğraf (İHA)

"ENSTRÜMANLARIN ÇOCUKLARIN ELLERİNE DAHA HIZLI ULAŞMASINA SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Çocuk şarkılarının da, Türk müziği usulleriyle bestelenmiş çocuk şarkılarının da sayısının artmasına hizmet etmek istiyoruz" diyen Erdoğan, "Yakın zamanda ilan ettiğimiz 'Türk Müziği Çocuk Enstrümanları Yapım Yarışması' oldu. Dolayısıyla aslında Türk müziğinin erken yaşlardan itibaren çocuklarımız nezdinde tınılarına daha büyük aşinalık kazanılmasına, enstrümanların çocukların ellerine daha hızlı ulaşmasına sağlamayı hedefliyoruz. Tabii ki her sene okulumuza kabul ettiğimiz 24 müthiş müzik kabiliyeti olan çocuğumuzu da geleceğin müzik entelektüelleri, müzik erbabı, müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü okulumuz ne kadar tanınırsa o kadar yetenekli çocukların buraya gelme ihtimali artıyor. Bu II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın da sonunda çok güzel eserleri yine kamuoyuyla buluşturmuş olacağız. Okulumuz ne kadar tanınırsa, o kadar yetenekli çocukların buraya gelme ihtimali artıyor. Bu II. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın da sonucunda çok güzel eserleri yine kamuoyuyla buluşturmuş olacağız. Bütün katılanlara, emeği geçenlere, kazananlara hem tebrik ediyor hem başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.