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24-25 Nisan'da hangi illerde okullar tatil tatil edildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.04.2025 23:12
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24-25 Nisan’da hangi illerde okullar tatil tatil edildi?

İstanbul'da saat 12.49'da merkezüssü Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından çevre illerde de sarsıntılar hissedildi. Vatandaşlar gün boyunca cadde ve sokaklarda tedirgin vaziyette bekleyişlerini sürdürürken bazı illerde okullar deprem nedeniyle tatil ilan edildi. Peki hangi illerde okullar deprem nedeniyle tatil edildi? İşte valiliklerden yapılan açıklamalar ve eğitime ara verilen illerin listesi...

İstanbul bugün en büyüğü 6.2'lik depremle vatandaşlar korku dolu bir gün geçirirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e yaptığı açıklamalarıyla İstanbul genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremler nedeniyle yarın ve cuma günü üniversitelerde eğitime ara verildiğini belirtti. Artçı sarsıntılar İstanbul'da devam ederken valiliklerden de peş peşe okulların tatil edildiği açıklaması geldi. Peki hangi illerde deprem nedeniyle okullar tatil edildi? Tatil kaç gün sürecek? İşte yanıtı...

İSTANBUL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e yaptığı açıklamada İstanbul genelinde okulların 24-25 Nisan 2025 tarihleri arasında deprem nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

İstanbuşl'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Tekirdağ'da eğitime ara verildi. (AA) İstanbuşl'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Tekirdağ'da eğitime ara verildi. (AA)

TEKİRDAĞ

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Tekirdağ'da eğitime 1 günlük ara verildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime Tekirdağ'da 1 gün ara verildi" denildi.

Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.

İstanbul'daki deprem nedeniyle Kocaeli ve Yalova'da eğitime 1 günlük ara verildi. (AA) İstanbul'daki deprem nedeniyle Kocaeli ve Yalova'da eğitime 1 günlük ara verildi. (AA)

KOCAELİ

Kocaeli'de 24 Nisan (yarın) il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.

YALOVA

Yalova Valisi Hülya Kaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada okulların tatil edildiğini ifade etti. Kaya yaptığı açıklamada, "İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

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24-25 Nisan’da hangi illerde okullar tatil tatil edildi? 24-25 Nisan’da hangi illerde okullar tatil tatil edildi? 24-25 Nisan’da hangi illerde okullar tatil tatil edildi?

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