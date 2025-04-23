24-25 Nisan’da hangi illerde okullar tatil tatil edildi?

İstanbul'daki deprem nedeniyle Kocaeli ve Yalova'da eğitime 1 günlük ara verildi. (AA)

KOCAELİ

Kocaeli'de 24 Nisan (yarın) il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.

YALOVA

Yalova Valisi Hülya Kaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada okulların tatil edildiğini ifade etti. Kaya yaptığı açıklamada, "İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.