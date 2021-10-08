Bursluluk parası ne zaman yatacak 2021? Ekim ayı bursluluk ücreti hangi tarihte yatacak?
Bursluluk parası ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen İOKBS sınav sonuçları 28 Eylül’de açıklandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri İOKBS sonuçlarını öğrenmesinden sonra burs hakkı elde eden öğrenciler 2021 burslarının ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, Bursluluk parası ne zaman yatacak 2021? Ekim ayı bursluluk ücreti hangi tarihte yatacak?
Bursluluk parası ne zaman yatacak 2021? Ekim ayı bursluluk ücreti hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (ME) tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavına 5 Eylül'de girdi. Bursluluk sınav sonuçları 2021 eski adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları MEB tarafından öğrencilerin erişime açıldı. İşte, Bursluluk parası ne zaman yatacak 2021?
İOKBS BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün belirlenen tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim tarihi itibarıyla başlayacaktır.
MEB BURSU NE KADAR YATACAK?
Sınavda başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrencilere MEB tarafından burs verilmekte. İOKBS bursu her sene zamlı olarak ödeniyor. Geçen sene 310 TL olan burs ücreti 2021-2022 yılında zamlı olarak ödenecek. İOKBS bursunun 2021 yılında İOKBS ücretinin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.
MEB BURSU NEREYE YATACAK?
Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak.
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