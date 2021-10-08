Bursluluk parası ne zaman yatacak 2021? Ekim ayı bursluluk ücreti hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (ME) tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavına 5 Eylül'de girdi. Bursluluk sınav sonuçları 2021 eski adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları MEB tarafından öğrencilerin erişime açıldı. İşte, Bursluluk parası ne zaman yatacak 2021?

İOKBS BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün belirlenen tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim tarihi itibarıyla başlayacaktır.