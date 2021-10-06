140 puan barajı ne zaman tercih yapacak? ÖSYM YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...

140 puan barajı ne zaman tercih yapacak? Üniversite yerleştirme süreçleri devam ediyor. 2021-2022 üniversitelerde eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte son tercih olan 2. ek tercih takvimi araştırılmaya başlandı. Birinci ek tercih yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından 2. ek tercih süreci yeniden gündeme geldi. Peki, 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak? ÖSYM YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? işte merak edilenler...

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN?

Bu seneye özel TYT'de baraj puanı 140'a düşürülmüştü. 140-150 arası puan alanlar için ilave ek tercih yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise gözler tercih takviminde. Ancak ÖSYM tarafından henüz YKS 2. ek tercih takvimi duyurulmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.