Ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Tercih başvuruları 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçlarına göre, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler aralığında üniversite kayıtlarını yapacaklar. Peki, YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte haberin detayları...

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.