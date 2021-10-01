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YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021
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YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS ek tercihlerin sonuçları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler aralığında kayıtlarını gerçekleştirecekler. Şimdi ise gözler üniversite kayıt takvimi ve gerekli belgelere çevrildi. Peki, YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte cevaplar...

Ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Tercih başvuruları 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçlarına göre, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler aralığında üniversite kayıtlarını yapacaklar. Peki, YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte haberin detayları...

EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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