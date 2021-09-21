DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? DGS 2021 ek tercihler ne zaman yapılacak?
DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşme hakkı elde edemeyenler ek tercihler için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? DGS 2021 ek tercihler ne zaman yapılacak?
DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi? DGS 2021 ek tercihler ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS ek tericihinde bulunacak adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih için tarih açıklamasını bekliyor. İşte, DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli mi?
DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
DGS ek tercih tarihlerine yönelik henüz açıklama gelmedi. ÖSYM tarafından konuyla ilgili açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
DGS EK TERCİH NE ZAMAN?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
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