VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı, başvuru yapan herkese eğitim yardımı/burs verileceği yönünde yanlış ve asılsız bilgilerin yayıldığı görülmüştür.

Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Bölge Müdürlüklerimizin sorumluluk alanında bulunan illerin ve Bölge Müdürlüklerimizin iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz.

Burslarımız hakkında ayrıntılı bilgi için Sıkça Sorulan Sorular'dan (SSS) faydalanabilirsiniz.