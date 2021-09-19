VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 VGM burs başvuru tarihleri ne zaman sorusu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yanıt buldu. Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin beklediği VGM burs başvuru tarihleri yayınlandı. İşte, VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. VGM burs başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından bir süredir bekleniyordu. Gelen son dakika haberiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine sağlanacak burslar için başvuru tarihleri belli oldu.
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Ortaöğrenim VGM burs başvuruları, 15-30 Ekim tarihinde alınacak.
Yükseköğrenim VGM burs başvuruları ve yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak.
VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarlarında artış yapıldı. Bu artış ile ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.
KURUMDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.
Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği (ortaöğrenim) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (yükseköğrenim) doğrultusunda yerine getirilmektedir.
Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı, başvuru yapan herkese eğitim yardımı/burs verileceği yönünde yanlış ve asılsız bilgilerin yayıldığı görülmüştür.
Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Bölge Müdürlüklerimizin sorumluluk alanında bulunan illerin ve Bölge Müdürlüklerimizin iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz.
Burslarımız hakkında ayrıntılı bilgi için Sıkça Sorulan Sorular'dan (SSS) faydalanabilirsiniz.
VGM BURSU ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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