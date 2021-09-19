Uzmanlardan üniversite öğrencilerine önemli uyarılar! Önce şehri sonra kampüsü tanıyın

AİLE ÖZLEMİ SORUNU

Üniversiteye başlayacak öğrencilerin sorunlarından biri de aile ve memleket özlemi olacaktır. Eğer öğrenciler ailelerini özlerse ara ara memleketlerine ziyarete gidebilirler. Ama sık sık ailelerinin yanına gitmeyi önermiyoruz. Çünkü bu yüzden akademik hayatlarından geri kalabilirler.

ÇOCUĞUNUZU ÇOK SIK ÇAĞIRMAYIN

Aileler de buna çok dikkat etmeli ve çocuklarını sık sık memlekete çağırmamalıdır. Bilindiği üzere görüntülü konuşma pandemide çok popüler oldu. Öğrenciler ailelerini her gün görüntülü arayarak özlemini giderebilir.