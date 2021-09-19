Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman 2021? Formasyon dersleri başlama tarihi belli mi, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül'ün gelmesiyle birlikte birçok kurumun ve kuruluşun eğitim faaliyetleri başladı. MEB tarafından yapılan açıklamada bu sene pedagojik formasyon programının YÖK ve MEB iş birliği ile yükseköğretim kurumlarında verileceği ifade edilmişti. İşte, Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman 2021?

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıllarda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası programı ile sağlanan pedagojik formasyon belgesi, 2020 yılında Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla kaldırılmıştı. Bu tarihten sonra yükseköğretim kurumları tarafından verilmesi planlanan eğitimle ilgili kurumlardan bir dönüş alınmayınca YÖK ve MEB iş birliğinde yüksek lisans programı oluşturulmasına karar verildi.