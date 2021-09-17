17 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri 2021 VGM başvuru tarihleri! VGM burs başvurusu ne zaman? VGM bursu kimler alabilir?

2021 VGM başvuru tarihleri! VGM burs başvurusu ne zaman? VGM bursu kimler alabilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2021
ABONE OL
2021 VGM başvuru tarihleri! VGM burs başvurusu ne zaman? VGM bursu kimler alabilir?

2021 VGM burs başvurusu ne zaman? VGM başvuru tarihleri merak edilen konulardan birisi oldu. VGM bursu almak isteyen üniversite öğrencileri başvuru tarihleri hakkında sorgulama yapıyor. 9 ay boyunca toplamda en az 2.700 TL alabilecek öğrenciler, burs başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu ile ülkemizde ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine geri ödemesiz burs desteği veriliyor. İşte VGM burs desteği hakkında merak edilen bilgiler!

VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 VGM başvuru tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca üniversite ve ortaöğrenim öğrencisi Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burslardan kolaylıkla faydalanabiliyor. Bu burslar sayesinde öğrencilerin bütçeleri rahat bir nefes alıyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilere 300 TL ödeme verilmişti. Peki; 2021 VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Okulların açılmasıyla eş güdümlü gözler burs müracaatlarına çevrildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören öğrencilerden gereksinim sahiplerine eğitim öğretim vakitı vakitınce burs veriliyor.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

Evet. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM BURS BAŞVURU BAŞLADI MI?

2021 VGM Burs müracaatları şimdilik başlamadı.

2021 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs müracaatları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe tespit edilen tarihler arasında alınır. Başvuru biçimi ve vakti Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden müracaat başlama tarihinden en az onbeş gün evvelce duyurulur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA