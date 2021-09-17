2021 VGM başvuru tarihleri! VGM burs başvurusu ne zaman? VGM bursu kimler alabilir?

VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 VGM başvuru tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca üniversite ve ortaöğrenim öğrencisi Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burslardan kolaylıkla faydalanabiliyor. Bu burslar sayesinde öğrencilerin bütçeleri rahat bir nefes alıyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilere 300 TL ödeme verilmişti. Peki; 2021 VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?