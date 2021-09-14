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DGS ek tercih başladı mı? 2021 DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS 2. ek yerleştirme ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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DGS ek tercih başladı mı? 2021 DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS 2. ek yerleştirme ne zaman?

DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından 2021 yılına ilişkin DGS tercih sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ile henüz tercih yapamayanlar ek tercih sürecini beklemeye başladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS ek tercih başladı mı? 2021 DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

DGS ek tercih ne zaman başlıyor? Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler DGS sınavına katıldı. Sınav sonuçlarına göre 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen DGS tercihlerinin sonuçları bugün erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, DGS ek tercih başladı mı? 2021 DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme ne zaman? İşte haberin detayları...

DGS EK TERCİH BAŞLADI MI? EK KONTENJANLAR...

Hemen şunu belirtelim ki, DGS ek tercih süreci henüz başlamadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanacak DGS ek tercih kılavuzu ile, tercih takvimi ve ek kontenjanlar listesi belli olacak. Bizde son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. DGS ek tercih takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

DGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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