DGS ek tercih başladı mı? 2021 DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS 2. ek yerleştirme ne zaman?
DGS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından 2021 yılına ilişkin DGS tercih sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ile henüz tercih yapamayanlar ek tercih sürecini beklemeye başladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DGS ek tercih başladı mı? 2021 DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
DGS ek tercih ne zaman başlıyor? Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler DGS sınavına katıldı. Sınav sonuçlarına göre 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen DGS tercihlerinin sonuçları bugün erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, DGS ek tercih başladı mı? 2021 DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme ne zaman? İşte haberin detayları...
DGS EK TERCİH BAŞLADI MI? EK KONTENJANLAR...
Hemen şunu belirtelim ki, DGS ek tercih süreci henüz başlamadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanacak DGS ek tercih kılavuzu ile, tercih takvimi ve ek kontenjanlar listesi belli olacak. Bizde son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. DGS ek tercih takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Apple tanıtım canlı yayın izleme ekranı! 14 Eylül iPhone 13 tanıtımı saat kaçta başlayacak?
- DGS ek tercih başladı mı? 2021 DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS 2. ek yerleştirme ne zaman?
- Çılgın Sayısal Loto nereye çıktı? 212 milyon TL kime nereye çıktı, sahibi kim?
- EDHO ne zaman başlıyor? 14 Eylül EDHO bu akşam var mı? EDHO 7. sezon başlıyor mu?
- Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS Lazio maçı canlı nereden izlenir?
- Barcelona B.Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona B.Münih maçı nasıl izlenir?
- Bankaların rekabeti kızıştı! Emekliye 2.000 TL ek gelir fırsatı! Ziraat, Halkbank, Akbank, İş Bankası, ING...
- Exxen nasıl izlenir, bedava mı? Exxen TV ücretsiz mi, reklamlı reklamsız var mı? Exxen hangi kanalda?
- 14 bin konut başvuruları! TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? 2021 TOKİ Gaziantep başvuru ekranı!
- Çoğu kişi bilmese de paranız hazır! PTT’den 662-827-992 TL ödeme! Başvurunun onaylanması yetiyor!
- Altın fiyatları için kritik gün! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? Son bir kez alım fırsatı...
- SGK’dan 2-3 maaş birden alma yolları! Kazancınız üçe katlanacak! 2008 tarihi çok kritik olacak!