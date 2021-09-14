DGS ek tercih başladı mı? 2021 DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS 2. ek yerleştirme ne zaman?

DGS ek tercih ne zaman başlıyor? Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler DGS sınavına katıldı. Sınav sonuçlarına göre 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen DGS tercihlerinin sonuçları bugün erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, DGS ek tercih başladı mı? 2021 DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme ne zaman? İşte haberin detayları...

DGS EK TERCİH BAŞLADI MI? EK KONTENJANLAR...

Hemen şunu belirtelim ki, DGS ek tercih süreci henüz başlamadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanacak DGS ek tercih kılavuzu ile, tercih takvimi ve ek kontenjanlar listesi belli olacak. Bizde son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. DGS ek tercih takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.