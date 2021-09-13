Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım tatili ne zaman, hangi günler yapılacak? MEB tatil takvimi...

"TÜM OKULLARIMIZDA UYULMASI GEREKEN KURALLARI BELİRLEDİK"

Bir televizyon programına katılan Mahmut Özer, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Okullarda Kovid-19 koşulları altında yüz yüze eğitim öğretim için alınan önlemlere ilişkin bilgiler aktaran Özer, bir haftalık yüz yüze eğitimden sonra 850 bin dersliğin sadece 198'sinde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlattı.

Türkiye'de, 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okul bulunduğunu aktaran Özer, "Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor." dedi.