YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2021? Üniversite ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları31 Ağustos Salı günü erişime açıldı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, milyonlarca adayın yükseköğretim kurumlarına yerleştirmesi yapıldı. Adaylar ek tercihler için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2021? Üniversite ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2021? Üniversite ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, milyonlarca adayın yükseköğretim kurumlarına yerleştirmesi yapıldı. YKS'de 140 barajını geçen adaylar ikinci tercihlere hak kazanıyor. İşte, YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2021? Üniversite ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bunun üzerine ikinci tercihleri bekleyen milyonlarca üniversite adayı, YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
2021 EK TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek.
Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.
Öte yandan sadece bu seneye mahsus olmak üzere ikinci ek tercihler alınacak.
İKİNCİ EK YERLEŞTİRME
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.
Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı.
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