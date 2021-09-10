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Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS sonucu nereden, nasıl sorgulanır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2021
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Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS sonucu nereden, nasıl sorgulanır?

Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçlarının en geç 15 gün içerisinde açıklandığı biliniyor. Söz konusu sınavın 5 Eylül'de sona ermesinin ardından sınava girenlerin gözleri sınav sonuçlarının belli olacağı tarihe ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte, Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS sonucu nereden, nasıl sorgulanır?

Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS sonucu nereden, nasıl sorgulanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği günden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde belli oluyor. Sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı'nın "www.meb.gov.tr" internet adresinde yer alacağı biliniyor. Sonuçlar için gelecek açıklama bekleniyor. İşte, Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS sonuçları henüz belli olmadı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz net değil.

AKS kılavuzunda yer alan bilgilere göre söz konusu sınavın sonuçları MEB'in "www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Adaylara sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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