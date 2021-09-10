Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AKS sonucu nereden, nasıl sorgulanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği günden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde belli oluyor. Sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı'nın "www.meb.gov.tr" internet adresinde yer alacağı biliniyor. Sonuçlar için gelecek açıklama bekleniyor. İşte, Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS sonuçları henüz belli olmadı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz net değil.