Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak 2021 | Öğrencilerin heyecanla beklediği gün geldi

"URAP LABORATUVARI 2009'DA KURULDU"

Akbulut, dünya üniversitelerini sıralayan ilk kurum olan ARWU'nun ise 2003'te Çin'de kurulduğunu ve dünya üniversite sıralaması yapan kurumların sayısının daha sonra 11'e yükseldiğini bildirerek, URAP Laboratuvarının 2009'da Türkiye ve dünya üniversitelerini sıralamalarını yapmak üzere ODTÜ'de kurulduğunu söyledi.

URAP'ın her yıl 3 bin dünya üniversitesini ve Türk üniversitelerinin farklı göstergelere göre sıralamalarını yaptığını anlatan Akbulut, şunları kaydetti: