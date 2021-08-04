AÖL kayıtları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınav yapılması kararlaştırıldı. Ek sınava katılarak mezun olmayı ya da kredi notunu yükseltmeyi hedefleyen öğrenciler, heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Öğrencilerin sınava katılabilmesi için kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, açık lise 5. dönem kayıtları ne zaman? 2021 AÖL ek sınav kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte ek sınava ilişkin merak edilen her şey...

AÖL EK SINAV KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 AÖL ek sınavı için kayıt yenileme işlemleri 9-13 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek.

Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yapabilecekler.