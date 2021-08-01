KPSS sınav saatleri: KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru var?

KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavları bu yıl 1 Ağustos'ta başlayacak, 7, 8 ve 15 Ağustos'ta da devam edecek. İşte, KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek?

KPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DAKİKA?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek bu yıl 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve adaylara toplamda 130 dakika süre tanınacak. Yani 10:15'te başlayan Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 12:25'te tamamlanacak.