01 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri KPSS sınav saatleri: KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru var?

KPSS sınav saatleri: KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru var?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021
ABONE OL
KPSS sınav saatleri: KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru var?

KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 KPSS maratonunun ilk ayağı 1 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları ile başlayacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS sınav süresi merak ediliyor. İşte, KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru var?

KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavları bu yıl 1 Ağustos'ta başlayacak, 7, 8 ve 15 Ağustos'ta da devam edecek. İşte, KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek?

KPSS SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DAKİKA?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek bu yıl 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve adaylara toplamda 130 dakika süre tanınacak. Yani 10:15'te başlayan Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 12:25'te tamamlanacak.

Eğitim Bilimleri Sınavı da aynı şekilde 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak ve sınav saat 14:45'te başlayacak. Eğitim Bilimleri Sınavı'nda ise adaylara 100 dakika süre tanınacak. Yani 14:45'te başlayacak bu sınav 16:25'te sona erecek.

Sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS sayfası üzerinden elde edilebilecek.

DİĞER KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA